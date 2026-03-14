Američany jsme chtěli nalomit, říkal střelec Geier. Pomáhá už na pátých hrách

Zanedlouho čtyřicetiletý útočník je už na své páté paralympiádě, v reprezentaci je historicky nejproduktivnějším hráčem.
V neděli si po třech bronzových medailích z mistrovství světa poprvé zahraje také o kov z her. Soupeři českého týmu budou parahokejisté z Číny, kteří v pátek podlehli Kanadě.
Jaký bude zápas o bronz?
To je hodně těžké odhadnout. Letos jsme s nimi měli něco jako společný kemp, odehráli jsme proti nim několik zápasů, oba týmy si tam zkoušely různé věci. Víme, že to bude tvrdý a rychlý zápas. Budeme se snažit být hokejovější a chytřejší. Myslím, že rozhodující může být první gól a taky to, kdo lépe zvládne situaci, když bude prohrávat.
Číňané pod ruským trenérem zažívají obrovský dril, může vaše šikovnost převážit jejich fyzickou připravenost?
Myslím, že právě v tom bychom mohli mít výhodu. Čína je obrovská země, má velkou základnu hráčů a je to znát. Ale my máme zase jiné přednosti jako tým. A v těch velkých zápasech je často rozhodující zkušenost. Číně dřív trochu chyběla, zatímco my ji máme. Doufám, že se to ukáže i v boji o bronz.
Jste na páté paralympiádě a poprvé se hraje o medaile. Jaký je to pocit?
Je to velká věc. Přijeli jsme sem s tím, že se od nás medaile očekává, vzhledem k tomu, jaké jsme měli výsledky na mistrovstvích světa. Takže doufám, že splníme úkol, který jsme si dali, a že do České republiky a do českého parahokeje přivezeme paralympijskou medaili. Strašně moc si to přejeme. A pro mě osobně by to na páté paralympiádě bylo něco neskutečného.
Reprezentační dres oblékáte už dvacet let, jak vnímáte vývoj českého parahokeje?
Je neuvěřitelné, jakou dnes máme podporu a jaký je o náš sport zájem. Když si vzpomenu třeba na hry ve Vancouveru, tam byl možná jeden reportér, který se snažil přinést nějakou osvětu do Česka. A teď je tady spousta novinářů, lidem se to líbí, chodí na zápasy. Taky je znát, že jsme v Evropě, takže sem přijíždějí rodiny a fanoušci.
Ti viděli i váš gól proti Americe.
To se počítá, ale samozřejmě jsme doufali, že nám vedení vydrží déle. Bylo jasné, že nás Amerika bude hodně tlačit. Když se nám ale podařilo dát první gól, věřili jsme, že bychom je tím mohli alespoň psychicky nalomit.
Vaše trefa je ale celkem zaskočila, ne?
Na chvíli ano. Měli jsme přesilovku a věděli jsme, že právě v ní musíme ukázat naši útočnou sílu. Otevřel se tam pěkný prostor, najel jsem si do něj, dostal přihrávku od Pavla Kubeše a pak už bylo jen potřeba puk uklidit do brány. Měl jsem navíc štěstí, že zrovna v rohu tribuny seděla velká část mojí rodiny, která přijela fandit, takže jsem se mohl otočit jejich směrem a oslavit gól s nimi.
Ještě v první třetině ovšem soupeř vyrovnal.
Ano. Bohužel to byla zrovna moje individuální chyba, i když jsem předtím skóroval.
Rozhodly zápas dva rychlé americké góly ve druhé třetině?
Asi ano. Myslím, že nás to hodně nalomilo, protože proti tak silnému týmu je pak strašně těžké znovu skórovat a vracet se do zápasu.
V pátek se dařilo Carině Edlingerové a Simoně Bubeníčkové v parabiatlonu, sledujete na dálku jejich výsledky?
Určitě, vidíme, jak jim to tam cinká, navzájem si držíme palce. Jsme za to moc rádi. Ve Vancouveru jsme měli jen jednu medaili a pak dlouho nic. Teď se daří, tak doufám, že se k holkám přidáme i my.