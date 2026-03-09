Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

„Čekala jsem, že nějaké komentáře přijdou, byla jsem na to připravená,“ řekla Kononovová pro ukrajinské Suspilne. „Vlastenecké věci jako náušnice, reprezentační oblečení a vlajka pro mě znamenají hodně. Právě tohle mě ve sportu inspiruje, moje země a hymna. Je to mou součástí.“
Pětatřicetiletá Ukrajinka v sobotu ovládla biatlonový sprint, při kterém měla na sobě zmíněné náušnice. Od Mezinárodního paralympijského výboru dostala varování, že podle pravidel není takový nápis kvůli politickému heslu povolen.
V kategorii stojících pak v neděli získala ještě bronz v individuálu, kdy si vzala jiné vlastenecké náušnice, kde měla v ukrajinských barvách napsáno „láska“. Po obou závodech si vzpomněla na své krajany, po zlatém klání se před televizními kamerami rozplakala.
„Pokaždé, co se postavíte na start, přemýšlíte o tom, co se děje doma. Na válku, která je pro všechny Ukrajince náročná,“ zmínila v slzách. „Do každého závodu jdete s myšlenkou, že do toho musíte dát úplně všechno pro svou zemi, rodinu a pro sebe.“
Kononovová debutovala na paralympijských hrách už v roce 2010, kdy ve Vancouveru získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili, je jednou z nejúspěšnějších ukrajinských sportovkyň s handicapem. K válce se vyjadřovala už na minulých hrách v Pekingu, před kterými Rusko na Ukrajinu zaútočilo.
„Je to psychicky hrozně náročné, nejde se totiž soustředit jen na sport a závody. Srdcem, duší i myšlenkami jsem neustále u rodiny a mého dítěte,“ říkala tehdy po zisku stříbrné medaile.
Nyní v Itálii musí sledovat, jak se sportovci ze země agresora vrací na hry pod vlastní vlajkou. I v biatlonovém areálu se v ruské kombinéze procházel Ivan Golubkov, který bude závodit v běžeckém lyžování. A v pondělí dopoledne v Cortině dokonce zněla ruská hymna.
Super-G tam totiž ovládla mladá paralyžařka Varvara Vorončichinová, která už v sobotu získala bronz. Takže zatímco lidé na Ukrajině stále trpí pod ruskými útoky, v Itálii musí sledovat, jak Rusové slaví sportovní úspěchy.