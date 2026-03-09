Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Markéta Plšková
  12:50
Od naší zpravodajky v Itálii - O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala také Oleksandra Kononovová. V sobotním sprintu si dojela pro zlato, ovšem její radost překazilo napomenutí ze strany Mezinárodního paralympijského výboru. Ukrajinská reprezentantka na sobě totiž měla náušnice s nápisem „Stop válce“.
Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu. | foto: Reuters

„Čekala jsem, že nějaké komentáře přijdou, byla jsem na to připravená,“ řekla Kononovová pro ukrajinské Suspilne. „Vlastenecké věci jako náušnice, reprezentační oblečení a vlajka pro mě znamenají hodně. Právě tohle mě ve sportu inspiruje, moje země a hymna. Je to mou součástí.“

Pětatřicetiletá Ukrajinka v sobotu ovládla biatlonový sprint, při kterém měla na sobě zmíněné náušnice. Od Mezinárodního paralympijského výboru dostala varování, že podle pravidel není takový nápis kvůli politickému heslu povolen.

Náušnice parabiatlonistky Oleksandry Kononovové.

V kategorii stojících pak v neděli získala ještě bronz v individuálu, kdy si vzala jiné vlastenecké náušnice, kde měla v ukrajinských barvách napsáno „láska“. Po obou závodech si vzpomněla na své krajany, po zlatém klání se před televizními kamerami rozplakala.

„Pokaždé, co se postavíte na start, přemýšlíte o tom, co se děje doma. Na válku, která je pro všechny Ukrajince náročná,“ zmínila v slzách. „Do každého závodu jdete s myšlenkou, že do toho musíte dát úplně všechno pro svou zemi, rodinu a pro sebe.“

Kononovová debutovala na paralympijských hrách už v roce 2010, kdy ve Vancouveru získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili, je jednou z nejúspěšnějších ukrajinských sportovkyň s handicapem. K válce se vyjadřovala už na minulých hrách v Pekingu, před kterými Rusko na Ukrajinu zaútočilo.

Ruští veteráni z Ukrajiny mohou na hry. Šéf paralympioniků: Nabízíme druhou šanci

„Je to psychicky hrozně náročné, nejde se totiž soustředit jen na sport a závody. Srdcem, duší i myšlenkami jsem neustále u rodiny a mého dítěte,“ říkala tehdy po zisku stříbrné medaile.

Nyní v Itálii musí sledovat, jak se sportovci ze země agresora vrací na hry pod vlastní vlajkou. I v biatlonovém areálu se v ruské kombinéze procházel Ivan Golubkov, který bude závodit v běžeckém lyžování. A v pondělí dopoledne v Cortině dokonce zněla ruská hymna.

Super-G tam totiž ovládla mladá paralyžařka Varvara Vorončichinová, která už v sobotu získala bronz. Takže zatímco lidé na Ukrajině stále trpí pod ruskými útoky, v Itálii musí sledovat, jak Rusové slaví sportovní úspěchy.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Medaile po šestnácti letech! Biatlonistka Edlingerová získala na paralympiádě stříbro

Parabiatlonistka Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví...

Biatlonistka Carina Edlingerová získala pro Česko po 16 letech medaili ze zimních paralympijských her. Ve sprintu v Teseru skončila rakouská rodačka druhá. Čtvrté místo obsadila další česká zrakově...

7. března 2026  14:34

Schoval jsem si puk, smál se parahokejista Kapko. Cítí, že týmu chybí efektivita

Trénink českých parahokejistů na paralympijských hrách v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Do zápasu vstupovali jako velcí favorité, vždyť v posledních dvou utkáních smázli soupeře z Japonska 9:0 a 10:0. Jenže průběh úvodního paralympijského klání úplně nevycházel podle jejich představ....

7. března 2026  14:03

