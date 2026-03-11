Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu

Premium

Fotogalerie 32

Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na paralympijských hrách. | foto: Jan Malý/Český paralympijský tým

Markéta Plšková
Od naší zpravodajky v Itálii - Poprvé na paralympijských hrách postoupili do semifinále a poprvé si zahrají o medaile. Ačkoliv čeští parahokejisté v úterý padli s Kanadou 1:4, ve skupině obsadili druhé místo. Už podruhé je na hrách vede coby hlavní kouč Jakub Novotný. „Začíná se ukazovat, že opravdu můžeme bojovat s těmi nejlepšími,“ říká 32letý kouč v rozhovoru pro iDNES Premium.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Sám býval hokejovým hráčem, s aktivní kariérou však před dvanácti lety skončil. A hned poté se jako bývalý brankář dostal k českým parahokejistům. „Myslel jsem si, že to bude jen tříměsíční spolupráce, ale stal se z toho můj životní projekt,“ vypráví o své trenérské profesi.

S reprezentací slavil bronzové medaile na světových šampionátech v Mosse Jaw, Calgary a Buffalu. Jeho svěřenci už na velké turnaje jezdí jako jedni z favoritů na medaili. A Novotný věří, že se v budoucnu vyrovnají i velikánům z Kanady a Spojených států.

Co zámořské týmy mají a české reprezentaci ještě chybí?
Víc lidí, z nichž můžou vybírat, což vytváří konkurenční prostředí. Na druhou stranu je naše výhoda v tom, že jsme hodně spojený tým, až bych řekl skoro rodina. Ale někteří kluci by museli hodně změnit přístup, aby se třeba dostali do amerického výběru. Ne že by na to neměli, ale přístup občas hapruje a musíme jim to vysvětlovat – místo toho, abychom si řekli: Máme tady třicet lidí a vezmeme ty s nejlepšími vlastnostmi. Což se neděje, ale o to je práce daleko víc naplňující.

V hráčských saních jsem seděl asi třikrát, ale přestal jsem to zkoušet, aby mě hráči jako trenéra pořád respektovali, protože jsem byl hrozný.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Carolina vs. PittsburghHokej - - 11. 3. 2026:Carolina vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.90
  • 3.70
  • 3.90
NY Rangers vs. CalgaryHokej - - 11. 3. 2026:NY Rangers vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.65
  • 3.90
  • 5.20
Florida vs. DetroitHokej - - 11. 3. 2026:Florida vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • -
  • -
  • -
Tampa vs. ColumbusHokej - - 11. 3. 2026:Tampa vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.33
  • 5.00
  • 8.00
Montreal vs. TorontoHokej - - 11. 3. 2026:Montreal vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.21
  • 6.60
  • 11.00
Buffalo vs. San JoseHokej - - 11. 3. 2026:Buffalo vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.41
  • 4.60
  • 7.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu

Premium
Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Poprvé na paralympijských hrách postoupili do semifinále a poprvé si zahrají o medaile. Ačkoliv čeští parahokejisté v úterý padli s Kanadou 1:4, ve skupině obsadili druhé místo. Už podruhé je na...

11. března 2026

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

9. března 2026  18:31,  aktualizováno  10. 3. 23:58

Říkal jsem, že na led nepůjdu, abych to neku*vil, smál se Hábl. Nakonec dal gól

Čeští parahokejisté se radují z gólu do sítě Kanady.

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejzkušenějších hráčů týmu, za reprezentaci hrál poprvé už v roce 2007. Zúčastnil se všech paralympiád, na které se Češi kvalifikovali, hry v Miláně jsou už jeho páté. „Toto mi nikdo...

10. března 2026  21:06

Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům

Český parahokejový brankář Patrik Sedláček hledá kotouč v paraolympijském...

Čeští parahokejisté v závěrečném utkání ve skupině B na paralympijských hrách v Miláně podlehli Kanadě 1:4. Do svého prvního semifinále v historii tak svěřenci trenéra Jakuba Novotného postoupili z...

10. března 2026  20:03

Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Zklamání Simony Bubeníčkové. O další šanci na medaili přišla kvůli pádu v...

Stříbrná medailistka z vytrvalostního závodu biatlonistek Simona Bubeníčková přišla na paralympijských hrách v Itálii o šanci na další cenný kov kvůli pádu v semifinále sprintu v běhu na lyžích...

10. března 2026  15:17

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

10. března 2026  12:30

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  10. 3. 9:17

Splnili jsme první část úkolu, těší trenéra parahokejistů. A jak vyzrát na Kanadu?

Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Na posledních hrách v Pekingu skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. A teď si čeští parahokejisté pod pěti kruhy poprvé zahrají o medaile. „Je to...

10. března 2026  7:50

Parahokejisté porazili i Slovensko, v Miláně mají zajištěnou účast v bojích o medaile

Čeští parahokejisté slaví vítězství nad Slovenskem.

Čeští parahokejisté porazili na paralympijských hrách v Miláně po Japonsku i Slovensko a po výhře 8:1 si zajistili postup do semifinále. Po třech bronzech ze světových šampionátů v řadě tak budou...

9. března 2026  16:10,  aktualizováno  22:32

První trénink? Hrůza, líčí parahokejista Pátek. Na hrách už se začíná prosazovat

Čeští parahokejisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Teprve v listopadu 2024 poprvé usedl do saní pro parahokejisty. A po 16 měsících tvrdého tréninku si vysloužil pozvánku do reprezentace pro hry v Itálii. Theodor Pátek se na led dostal při druhém...

9. března 2026  17:28

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

9. března 2026  12:50

Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

Ruska Varvara Vorončichinová získala zlato v super-G na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Na paralympijských hrách zazní poprvé od roku 2014 ruská hymna. Zlatou medaili si v pondělním super-G vyjela 23letá Varvara Vorončichinová, která zvítězila o téměř dvě sekundy před druhou Aurélií...

9. března 2026  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.