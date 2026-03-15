Tým byl přemotivovaný, hodnotil trenér parahokejistů. Musíme se poučit

Markéta Plšková
  20:00
Od naší zpravodajky v Itálii - Do zápasu vlétli mnohem lépe než jejich soupeři, už po dvou a půl minutách vedli 2:0. Pak ale inkasovali dva rychlé góly, v úvodu třetí třetiny dostali další a skóre už vyrovnat nedokázali. Čeští parahokejisté prohráli na hrách v Miláně utkání o bronz proti Číně 2:3, ani na pátý pokus nezískali medaile a skončili čtvrtí. „Není to výsledek, pro který jsme si přijeli,“ hodnotil trenér Jakub Novotný.
Zklamaní čeští parahokejisté po prohře v zápase o bronz proti Číně.

Zklamaní čeští parahokejisté po prohře v zápase o bronz proti Číně. | foto: Jan Malý/Český paralympijský tým

Zklamaní čeští parahokejisté po prohře v zápase o bronz proti Číně.
Čínští parahokejisté slaví bronz na paralympiádě v Itálii.
Zklamaní čeští parahokejisté po prohře v zápase o bronz proti Číně.
Čeští parahokejisté vstřebávají prohru v v utkání o bronz s Čínou.
Po třech bronzech na posledních třech světových šampionátech pomýšleli na cenný kov i na paralympiádě, kde zatím zapsali dvě pátá a dvě šestá místa. První dva zápasy ve skupině zvládli, poté ale postupně podlehli Kanadě, Spojeným státům a Číně.

Přesto budete mít z Itálie nejlepší umístění na paralympijských hrách v historii českého parahokeje.
Můžu být upřímný? Na čtvrté místo každý se*e. Samozřejmě je super, že je to nejlepší umístění parahokejistů v paralympijské historii, ale není to místo, pro které jsme si přijeli. Prostě jsme chtěli tu bronzovou medaili. Nezadařilo se, ale já to beru pozitivně, protože si myslím, že většinu zápasů, kromě toho Japonska, jsme odehráli poměrně dobře.

Těší vás alespoň toto?
Určitě. Samozřejmě vždycky, když se podíváte na video, tak tam najdete něco, co se dá zlepšit, ale my se soustředíme daleko víc na detaily a rozhodnutí jednotlivých hráčů než na celkový systém hry. V tomhle jde vidět posun. No a práce pokračuje, máme před sebou další čtyři roky. Příští rok mistrovství světa.

V průběhu turnaje jste říkal, že si budete analyzovat, jak dál s týmem pracovat. Přijdou nějaké velké změny?
Vždycky se dá něco změnit. Věřím, že ačkoliv prohra bolí, tak nás bude motivovat, abychom se posouvali a zlepšovali. I naši soupeři se pořád posouvají a jestli s nimi chceme hrát vyrovnané zápasy a porážet je, tak na sobě musíme všichni pracovat.

Model přípravy bude tedy stále stejný?
Asi podobný. Ale zatím, je hodně brzo na to říkat, jak bude vypadat další čtyřletý cyklus. To bude chtít daleko víc brainstormingu, než abych to řekl teď po zápase.

Zklamaní čeští parahokejisté po prohře v zápase o bronz proti Číně.

Nemohly váš tým v zápase s Čínou ukolébat dva rychlé góly na 2:0?
Rozhodně ne. Myslím, že nás to naopak přemotivovalo. Když potom šli kluci do souboje, tak byli stoprocentně přesvědčení, že vyhrají puk. Ale to se nestalo, Číňané otočili hru a dali gól. Ve druhé třetině se nám podařilo hrát naši hru, ale bohužel v té třetí jsme udělali malou chybu před bránou. Z toho se musíme poučit.

V čem byli Číňané lepší?
Rozhodně byli rychlejší, čímž nás dokázali dostat pod tlak. Zápasy s nimi jsou vždy vyrovnané, dneska holt byli oni lepší. Asi bychom si měli odnést, že bychom měli zamakat na fyzické připravenosti.

Jak byli vaši svěřenci nastaveni před zápasem?
Šli jsme vyhrát.

Co jste jim po utkání řekl v kabině?
Poděkoval jsem jim za sezonu a za turnaj. Shodli jsme se s trenéry, že to byla zkouška, která nás namotivovala do další práce. Nesmíme se ukolébat, že to takhle stačí, protože podle dnešního výsledku evidentně ne.

Výsledky parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Jak si vedli Češi?

13. března 2026  14:36,  aktualizováno  16:50

