Írán kvůli konfliktu na Blízkém východě nebude soutěžit na paralympiádě

  19:37
Írán nebude startovat na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Jeho jediný reprezentant běžec na lyžích Abúlfázl Chatíbí nemohl do Itálie kvůli konfliktu na Blízkém východě přicestovat. Informoval o tom Mezinárodní paralympijský výbor.

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo. | foto: ČTK

Chatíbí se měl představit 10. března ve sprintu a o den později v závodě na 10 kilometrů. Národní paralympijský výbor mu však nedokázal zajistit bezpečnou cestu do Itálie.

Třiadvacetiletý Chatíbí tak přišel o možnost startovat na třetí zimní paralympiádě. V roce 2022 závodil v Pekingu a o čtyři roky dřív Pchjongčchangu. Hry v Itálii v pátek večer slavnostně zahájí ceremoniál ve Veroně, skončí 15. března.

Konflikt na Blízkém východě začal sobotním útokem USA a Izraele na Írán, který reagoval odpálením raket a bezpilotních letounů na Izrael, státy Perského zálivu a další země. Následkem mimo jiné bylo i ochromení letecké dopravy v oblasti.

Výsledky

