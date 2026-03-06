Írán kvůli konfliktu na Blízkém východě nebude soutěžit na paralympiádě

Chatíbí se měl představit 10. března ve sprintu a o den později v závodě na 10 kilometrů. Národní paralympijský výbor mu však nedokázal zajistit bezpečnou cestu do Itálie.
Třiadvacetiletý Chatíbí tak přišel o možnost startovat na třetí zimní paralympiádě. V roce 2022 závodil v Pekingu a o čtyři roky dřív Pchjongčchangu. Hry v Itálii v pátek večer slavnostně zahájí ceremoniál ve Veroně, skončí 15. března.
Konflikt na Blízkém východě začal sobotním útokem USA a Izraele na Írán, který reagoval odpálením raket a bezpilotních letounů na Izrael, státy Perského zálivu a další země. Následkem mimo jiné bylo i ochromení letecké dopravy v oblasti.