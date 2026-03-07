Schoval jsem si puk, smál se parahokejista Kapko. Cítí, že týmu chybí efektivita

„Mám hodně smíšené pocity,“ hodnotil mladý obránce svou premiéru na paralympijských hrách. „Jsem rád, že jsem dal gól. První zápas na parošce a první gól na parošce, ale bohužel nás trápí efektivita střelby. Budeme na tom muset zapracovat, protože až přijdou velké týmy, tak nebudeme mít tolik šancí střílet.“
V počtu střel na branku Češi Japonce naprosto převálcovali. Na soupeřova gólmana vypálili třicetkrát, zatímco na brankáře Patrika Sedláčka mířil puk pouze čtyřikrát. Ovšem dvakrát ho musel lovit z vlastní branky.
Po obrovské převaze těsná výhra. Parahokejisté na hrách zdolali Japonsko
„Bylo to hodně těžké na psychiku,“ přiznal 24letý gólman, který na klubové úrovni chytá za Karlovy Vary. „Střel od nás bylo hodně, bohužel neměly až takovou kvalitu. Hodně jsme trefovali japonského brankáře, já jsem tam většinu doby jen seděl. A pak přijde pár úniků, ze kterých jsou dva góly.“
Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?
Češi dokonce chvíli prohrávali, vyrovnat se jim podařilo po necelých třech minutách od inkasované branky, první gól si připsal kapitán Radek Zelinka. „Trochu mi spadl kámen ze srdce,“ hodnotil pak trenér Jakub Novotný. „Ale věřil jsem, že zápas dotáhneme do vítězného konce, ať už bude průběh jakýkoliv.“
Ještě v první třetině poslal český tým do vedení Michal Geier, jeden z nejzkušenějších hráčů a nejproduktivnější reprezentant historie. Po deseti minutách druhého dějství svítilo v milánské hale skóre 2:2, když se do nájezdu dostal Itsuki Ito.
„Věděli jsme, že je to jejich rozdílový hráč, kterého bychom měli hlídat. Dostali jsme od trenérů rady, jak ho bránit. Já s ním problém mimo nemám, ale na ledě mu nic nedaruju,“ komentoval Lukáš Kapko, který nakonec utkání rozhodl.
Ve 24. minutě se prosadil v přesilovce, což s ním oslavovaly i početné skupinky českých fanoušků, kteří do Itálie vyrazili. „Vnímal jsem je, bylo krásné slyšet, jak nám fandí. Bylo to super, protože na posledním velkém turnaji bylo pět lidí a teď bylo krásně zaplněno. Těší mě, že si někteří lidé udělali výlet do Milána a doufám, že je potěšíme pěkným výsledkem.“
On sám si udělal radost pukem, kterým si vystřelil první paralympijský gól. „Nechal jsem si ho. Rozhodčí ho hledali a já jsem ho schoval a dělal jsem, že ho nemám. Takže ho mám na tajňáka,“ smál se.
Když ale společně s ostatními mluvil o průběhu zápasu, už tak radostný nebyl. Češi totiž na nedávném turnaji v Turíně porazili Japonce vysoko 9:0 a 10:0, před utkáním drželi historické skóre 85:17.
Atmosféra spíše jako na mistrovství světa, hlásí parahokejisté. Šanci na medaili cítí
„Měli jsme nějaká očekávání a začátek nás trochu znejistil,“ přiznal kouč Novotný. „Bylo potom i vidět, že kluci nedokázali chladnokrevně zakončovat, protože tak moc chtěli dát gól. Ale jsou to tři body, my je bereme a nebudeme se ohlížet.“
Další utkání čeká Čechy v pondělí, kdy vyzvou jim dobře známé Slováky. „V tom je to asi nejtěžší, protože kluci je dobře znají z klubů,“ ví Novotný. „Ze zápasu s Japonskem se určitě musíme poučit. Musíme se zaměřit na střelbu, koncentraci, hodně dalších věcí. Na příští zápas musíme přijít připraveni úplně jinak,“ velí brankář Sedláček.
Na závěr základní skupiny totiž Čechy čeká velikán z Kanady, kterého ještě nikdy neporazili. A svěřenci Novotného by se na paralympiádě rádi poprvé v historii dostali do bojů o medaile.