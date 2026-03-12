Simča je tvrďák, nezastaví ji ani krvavé pády, říká o Bubeníčkové trasér Šrůtek

Markéta Plšková
  7:27
Od naší zpravodajky v Itálii - Usmyslela si, že musí napravit úterní pád v semifinále sprintu. A ve středu na paralympiádě získala na na těžkých a rozbředlých tratích v italském Teseru stříbro na klasické intervalové desítce. Dává si cíle, že chce porážet soupeřky reálným časem a ne tím, který je vylepšený kvůli jejímu handicapu. A i když si na tréninku rozbije pusu o sloupek, klidně jede dál. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková udivuje svým odhodláním a profesionalitou.
Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile na...

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile na zimních paralympijských hrách. | foto: Sarah MeyssonnierReuters

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile.
Simona Bubeníčková na trati deset kilometrů na paralympiádě.
Diváci fandí Simoně Bubeníčkové.
Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.
12 fotografií

Vždyť je jí teprve sedmnáct let a už má dvě medaile z paralympijských her. A rozhodně se nechystá polevit, právě naopak.

„Simča je hrozný profík, vždycky se dokáže stoprocentně koncentrovat. Hodně ji obdivuju,“ chválí její přístup trasér David Šrůtek.

On ji při závodech na trati doprovází, díky němu může nyní sbírat velké úspěchy.

Dřív si myslela, že vášeň pro sport zúročí v plavání, které ji tolik bavilo. Jenže jen chození do bazénu jí nestačilo, a tak si řekla, že bude lyžovat. V deseti letech přišla do klubu v Machově, kde tehdy děti v jejím věku trénoval právě Šrůtek.

„Její rodiče nám řekli, že má vadu očí a že se to s dospíváním bude hrozně rychle zhoršovat,“ vzpomíná Šrůtek na úplné začátky.

„Ale do třinácti to bylo pořád stejné, tak jsem si myslel, že to třeba vydrží. Ona dělala všechno, jezdila sama na kole, občas sice někde zakopla, ale to bylo celé. Chodili jsme s ní i do docela těžkého terénu, běhali jsme ve skalách.“

Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

V rámci tréninků se svými vrstevníky zvládala Bubeníčková všechno. Jenže postupně se ukazovalo, že dospívání její oční vadu opravdu zhorší. A poměrně rychle.

„Přestali jsme s obtížnými terény, protože to začalo být náročné. Jednou jsme běželi v lese a Simča omylem sejmula jednu paní, která na ni křičela: Ty krávo, seš slepá? To jsme se tomu ještě zasmáli. Jak přišla puberta, tak to vzalo rychlý obrat.“

I na lyžích už Bubeníčková mívala problémy. Najednou častěji padala, sjížděla do stran. Až jednou před závody Šrůtek přišel s nápadem: Co kdybych jel před tebou? Když byl někdo před ní, jelo se jí lépe. Viděla obrys, který následovala. „A tak se ze mě pomalu stal její trasér.“

Simona Bubeníčková a David Šrůtek v individuální závodě biatlonistek na...

Také on se musel hodně věcí naučit. Lyžovat uměl perfektně, v mládí aktivně dělal severskou kombinaci. „Na vysoké jsem s vrcholovým sportem skončil. Ale běžky mě stále bavily, postupně jsem se do nich zase zamiloval.“

Navíc byl v malém klubu na česko-polské hranici suverénně nejrychlejší. A tak započala i jeho cesta za paralympijskými medailemi. „Šlo to postupně. Ale se Simčou jsme byli sehraní, když ještě viděla.“

Aktuálně spolupracují pět let, Bubeníčková definitivně oslepla před třemi roky.

A jestli se kvůli tomu změnila?

„Vůbec,“ odpoví Šrůtek bez přemýšlení. „Ona byla vždycky hrozně cílevědomá a šikovná.“

Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Třeba před dvěma lety, kdy už se prosazovala mezi výrazně staršími soupeřkami ve Světovém poháru, oslnila nejen svými výkony, ale i tím, jak zkušeně odpovídala na otázky v angličtině. „Je úžasná, dělá čest republice,“ dojímá se Šrůtek.

Ačkoliv je pojí obrovská důvěra a po letech společného ježdění ví jeden o druhém spoustu věcí, i jeho občas mladá lyžařka překvapí. „Pořád mě fascinuje, jak ostatní smysly přebraly funkci očí. Sluch má opravdu vytříbený,“ žasne.

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

„Jednou jsem si řekl, že udělám pokus. Simča jela za mnou a já přejel do druhé stopy, aniž bych ji upozornil. Říkal jsem stále jen slovo hop a ona i tak krásně přejela. Sluch se jí opravdu vyvinul.“

Stejně jako motivace se dál zlepšovat. Ráda vyzývá nehandicapované závodnice, které chce porážet. „A jednou jsme měli těžký pád. Jeli jsme na kolečkových lyžích a ona narazila pusou na sloupek u plotu. Tekla jí krev z dásní, ale chtěla dál trénovat, nenechala si domluvit. Je tvrďák, nic to s ní nedělá.“

Rozhodně není troufalé tvrdit, že největší úspěchy na ni ještě čekají.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Monnetová vs. ŠalkováTenis - - 12. 3. 2026:Monnetová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
12. 3. 08:30
  • 2.67
  • -
  • 1.40
Denolly vs. KolářTenis - - 12. 3. 2026:Denolly vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
12. 3. 09:00
  • 4.40
  • -
  • 1.17
Olomouc vs. TřinecHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
12. 3. 17:00
  • 3.20
  • 3.90
  • 2.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Simča je tvrďák, nezastaví ji ani krvavé pády, říká o Bubeníčkové trasér Šrůtek

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile na...

Od naší zpravodajky v Itálii Usmyslela si, že musí napravit úterní pád v semifinále sprintu. A ve středu na paralympiádě získala na na těžkých a rozbředlých tratích v italském Teseru stříbro na klasické intervalové desítce....

12. března 2026  7:27

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

11. března 2026  20:29

Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile.

Od naší zpravodajky v Itálii Když dorazila do cíle běžeckého závodu na deset kilometrů, byla viditelně vyčerpaná. Poté ale už nadšeně skákala, mávala a posílala polibky divákům. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková si ve středu...

11. března 2026  16:33

Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a...

11. března 2026  13:37,  aktualizováno  14:17

Z útoku se přemístil do brány, zavedl specifický posed. Teď je Sedláček oporou

Brankář českých parahokejistů Patrik Sedláček.

Od naší zpravodajky v Itálii Před čtyřmi lety v Pekingu mu bylo teprve dvacet, rozkoukával se na paralympijských hrách a byl nadějným útočníkem. Ale cítil, že jeho role v týmu by měla být jinde. A tak si splnil sen a přesunul se...

11. března 2026  13:30

Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu

Premium
Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Poprvé na paralympijských hrách postoupili do semifinále a poprvé si zahrají o medaile. Ačkoliv čeští parahokejisté v úterý padli s Kanadou 1:4, ve skupině obsadili druhé místo. Už podruhé je na...

11. března 2026

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

9. března 2026  18:31,  aktualizováno  10. 3. 23:58

Říkal jsem, že na led nepůjdu, abych to neku*vil, smál se Hábl. Nakonec dal gól

Čeští parahokejisté se radují z gólu do sítě Kanady.

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejzkušenějších hráčů týmu, za reprezentaci hrál poprvé už v roce 2007. Zúčastnil se všech paralympiád, na které se Češi kvalifikovali, hry v Miláně jsou už jeho páté. „Toto mi nikdo...

10. března 2026  21:06

Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům

Český parahokejový brankář Patrik Sedláček hledá kotouč v paraolympijském...

Čeští parahokejisté v závěrečném utkání ve skupině B na paralympijských hrách v Miláně podlehli Kanadě 1:4. Do svého prvního semifinále v historii tak svěřenci trenéra Jakuba Novotného postoupili z...

10. března 2026  20:03

Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Zklamání Simony Bubeníčkové. O další šanci na medaili přišla kvůli pádu v...

Stříbrná medailistka z vytrvalostního závodu biatlonistek Simona Bubeníčková přišla na paralympijských hrách v Itálii o šanci na další cenný kov kvůli pádu v semifinále sprintu v běhu na lyžích...

10. března 2026  15:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

10. března 2026  12:30

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  10. 3. 9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.