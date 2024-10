Plavec Kratochvíl zaujal prezidenta a má vizi: Překonat svěťák a vyzvat zdravé

V Míčovně Pražského hradu nevidomého plavce spolu s dalšími olympioniky a paralympioniky Pavel přijal v pondělí dopoledne. Hned po svém proslovu zamířil jako první za úspěšným Kratochvílem, který si z Paříže přivezl kompletní sadu medailí a nevídanou slávu po celé zemi.

„Prezident si mě našel skrz našeho předsedu, ptal se ho, kde jsem. Gratuloval mi osobně k medailím, ptal se mě na atmosféru, jaké to v Paříži bylo, což od něj bylo moc pěkné,“ vyprávěl Kratochvíl po několika minutách pro iDNES.cz.

Vyfotit se, nebo si s talentovaným plavcem alespoň na chvíli popovídat ale chtěla většina přítomných. Při rozhovoru v Královské zahradě nás po chvíli vyrušil taktéž veleúspěšný a zlatý medailista Josef Dostál.

„Chtěl jsem ti moc pogratulovat a popřát štěstí, nejen ve sportu, ale i v celém životě,“ vzkázal mladému kolegovi. „Moc děkuju, taky gratuluju k báječnému zlatu, ten závod byl úplně brutální,“ odvětil kanoistovi Kratochvíl.

Do řady se před ně ihned postavila skupina fotografů, kteří chtěli vřelou konverzaci dvou úspěšných sportovců zachytit. Dostál s Kratochvílem jim s úsměvem zapózovali a slíbili si, že se brzy určitě znovu potkají.

Mladý plavec se teď ale především už znovu soustředí na milované tréninky.

„Začátek po pauze byl těžký, ale už trénuju naplno třetí týden. Začínal jsem na hodině, pak hodině a půl a teď už mám normální režim, na bazénu jsem pokaždé dvě hodiny,“ přiblížil.

Kombinace se školou mu ani jako paralympijskému šampionovi nedělá problém. „Všechno je v pohodě, příští týden si ještě přidám ranní tréninky. Žádné problémy nejsou, chodím i do posilovny, takže už jsem najel na klasický režim, který jsem měl i předtím.“

A i když už si letos v Paříži splnil v pouhých 16 letech životní sen, tedy vyhrát závod na paralympijských hrách, na každý další start se těší pořád stejně.

„V sobotu mám závody v Brně, už se nemůžu dočkat. Zase si ozkouším atmosféru. Samozřejmě to nebude ta paralympijská, ale jsou to závody, takže další zkušenost. Do Brna se těším, poplavu tam i osmistovku.“

Navíc ví, že ho zanedlouho čeká další výzva.

„Teď nejvíc cílím na mistrovství České republiky juniorů, chci si tam splnit limity. To je teď takový cíl, ale dost těžký, protože tam se dostanu jen tak, že překonám svěťáky v mojí kategorii. Tak uvidíme.“

Že talentovanému mladíkovi většina příznivců věří, že limity splní, není po jeho nadpozemských výkonech pochyb.

„Mám na to ještě rok a půl, na šampionát juniorů můžu až do osmnácti,“ věří, že by mu start mezi zdravými kolegy mohl klapnout.

A poté už se bude soustředit na plnění limitů k dalším paralympijským hrám.