Účast v Tokiu přenechal, teď vítězí. Para plavec Kratochvíl si podmaňuje Paříž

„Bál jsem se, před paralympiádou jsem cítil obrovský tlak na to, že musím uspět,“ svěřil se nevidomý plavec pro iDNES.cz. Minulý rok totiž v pouhých patnácti triumfoval na světovém šampionátu „Ale nervozitu jsem setřásl. A teď můžu čerpat euforii ze zlata, to je nádherný pocit.“

Pátek? Vítěz na 400 metrů volným způsobem.

„Asi hodinu a půl jsem potom nemohl usnout, protože jsem si pořád užíval ten pocit, že jsem na své první paralympiádě a navíc při prvním závodu vyhrál zlatou medaili.“

Sobota? Páté místo na 50 metrů volným způsobem.

„Trochu mě to zamrzelo. Vyhrál jsem rozplavbu a pak skončil pátý. Ale padesátka je trochu vabank, občas se to povede, občas ne.“

Neděle? Stříbro na 100 metrů znak.

„Moje druhá medaile z hlavních disciplín, jsem za to moc rád. Pro mě je úspěch, že se dva měsíce pořádného masakru, který jsme absolvovali s trenérem Petrem Thielem jen kvůli paralympiádě, vyplatily.“

Ale s jízdou ve francouzské metropoli ještě nekončí, naopak. Kratochvíl je po třech závodech teprve v polovině, v dalších dnech ho čeká ještě stovka motýl a prsa a polohový závod na 200 metrů.

Na Davida jsme hrdí

„Sedí mi spíš delší závody, jsem takový dálkař, i když mám i tu stovku znak, je to divný, ale je to tak,“ zamýšlí se. „Padesátka kraul není úplně moje královská disciplína, tam jde spíš o výbušnost a přeorientovat se nebývá lehké. Ale uspět chci samozřejmě v každém závodě.“

Pokaždé se tak plný očekávání odráží ze skokanského můstku do bazénu, na jehož okrajích stojí oba jeho rodiče.

Plavec David Kratochvíl a jeho tatínek slaví zlato na paralympijských hrách.

„Vůbec před závody nedokážu spát, člověk by to nejradši odplaval za něj. Ale to by to nedopadlo takhle dobře,“ líčila po zlatu dojatá maminka Stanislava, jež svému synovi dělá tapérku. Tedy asistentku, která na kraji bazénu dává nevidomému plavci pokyn, aby se stihl připravit na otočku nebo dohmat.

Druhým tapérem Kratochvíla je jeho tatínek. „David je obrovsky ctižádostivý. Vždycky chce předvést, co natrénoval. Jsme na něj moc hrdí, přejeme mu to, protože si úspěch zaslouží,“ shodují se jeho rodiče.

Zároveň je 16letý Kratochvíl i obrovsky skromný. Na paralympiádě mohl startovat už před třemi lety, jelikož se už v tak mladém věku kvalifikoval do Tokia. Jenže své místo přenechal kolegovi Miroslavu Smrčkovi, který si tak v 58 letech naposledy užil velkou akci.

„Myslím, že jsem udělal správnou věc,“ vzpomíná Kratochvíl nyní v Paříži už jako dvojnásobný medailista. „V tu dobu mi bylo přece jen 13. Teď je to pro mě mnohem větší zážitek, než mohl být před třemi lety.“

Jdeme do toho, bráško

Když si s talentovaným plavcem chvíli povídáte, zjistíte, že kromě sportovního nadání oplývá i výřečností, humorem a že je velmi otevřený.

V 16 letech by pro něj totiž taková pozornost mohla být nepříjemná. On ale bez ostychu odpoví na každý dotaz. A taky pokaždé s úsměvem zamává divákům, na medailových ceremoniálech jim posílá polibky.

„Na mistrovství Evropy jsem si řekl, že při zlatu budu posílat pusu. Ale tohle je paralympiáda, tak jsem se rozhodl, že to budu dělat při každé medaili. Je to takový můj znak.“

A zatímco v pátek při české hymně euforicky zpíval, v neděli při pózování kamerám horlivě slavil se zlatým Ukrajincem Michailem Serbinem.

Druhý David Kratochvíl (vlevo) na pódiu s vítězem Mychajlem Serbinem a třetím Danylem Čufarovem z Ukrajiny s medailemi za 100 m znak.

„Strašně jsme si to užívali, Michailo to tam brutálně rozjížděl, tak jsem se přidal, nechal jsem se strhnout. On mi říká, ať zvednu ruce. A já na něj: ‚Jo, jdeme do toho, bráško!‘ Bylo to super.“

Teď Kratochvílovi zbývá ještě ukořistit bronz. Rád by totiž v Paříži zkompletoval medailovou sbírku.

„To by byl brutál, byl bych strašně nadšený,“ neskrýval ambice. „Teď už mě čekají jen takové vedlejší disciplíny, můžou rozhodovat setinky. Pokusím se zabojovat.“

Po třech dnech závodění ho navíc konečně čeká alespoň krátké volno.

„V pondělí ráno si dám trénink, protože jsem zjistil, že když vynechám jeden den, tak je to horší. Takže se jen tak vyplávnu na 1500 metrech, na pohodičku. Odpoledne mám zamluvené fyzio, že jsem si ho prý zasloužil. A konečně se pořádně najím.“

A na co, že se Kratochvíl po zisku druhé medaile nejvíc těšil? „Až si dám v buse cheeseburgera!“

Potřebuje načerpat nové síly. „Je to náročné. Hlavně jak je to paralympiáda, tak psychika, nervy, všechno tohle unavuje. Ale teď si odpočinu a v dalších závodech nechám v bazénu všechno.“

A že by měl být českým Michaelem Phelpsem?

„To zní to úplně krásně, ale myslím, že na něj ještě nemám. Ten má asi třináct zlatých medailí, to je ještě hodně daleko.“

Kratochvíl má ale stále ještě dostatek času.