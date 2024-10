Hvězda? Jsem obyčejný kluk. Kratochvíl se vrací do bazénu: První trénink bolel

Paralympiáda PARIS 2024| Zážitky, vlny euforie, množství prožitých emocí a vzpomínky, na které nejde zapomenout. Byla to jízda, a povedly se věci, které myslím nikoho ani nenapadly. Ano, v závodě jsem plaval sám, ale ani při sportu jednotlivců to není zásluha jednoho. ❤️Je to zásluha vás všech kolem mě, byli jste pohonem, který mě vystřel až na samý vrchol, a já vám za to děkuji. Dodali jste mi energii a sílu, kterou jste skrz mě přetavili v neuvěřitelný výkon. Jak rád říkám, když jsi sám, tak všechno jde, ale se senzační podporou za zády je vše jednoduší!



!!!!!!DĚKUJI,DĚKUJI,DĚKUJI!!!!!!

