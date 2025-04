Para plavec Kratochvíl, jak ho neznáte. O rodné Halži, nervozitě i slově bombex

Přečtěte si, co o sobě prozrazuje v netradičním rozhovoru pro iDNES.cz formou abecedy.

A jako akordeon

Na akordeon hraju asi devět let. Teda musím se přiznat, že teď už méně, protože nemám tolik času a dávám přednost jiným zálibám. Z hudebních nástrojů u mě teď vedou hlavně varhany a klavír.

B jako „bombex“

To byl prostě bombex! Je to slovo, které mě asi nejvíce vystihuje. Po paralympiádě jsem dělal první takový velký podcast před Eiffelovkou a asi pětkrát jsem řekl, že to všechno bylo bombex. Přidal jsem si to i do jména na Instragramu a už se to se mnou veze.

C jako cíl

Asi cílevědomost, ta u mě vystihuje cíl. Když něco chci, vždy si za tím jdu, i když to bolí, snažím se jít vždycky dál.

D jako Dorsman

Nizozemec Rogier Dorsman je můj velký soupeř ve vodě, ale venku je to kámoš. Vždycky pokecáme, je to super. Je to normální týpek, ne nějaký namyšlený ocas. (smích)

Plavec David Kratochvíl slaví bronzovou medaili v polohovém závodě na 200 metrů na paralympijských hrách.

E jako emoce

Asi se mi stoprocentně vybaví doba po Paříži. Velké emoce, nadšení... I ten život je hodně emotivní. Občas to bolí, jsou pády, jsem dole, pak zase nahoře. Prožívám to hodně, prožíval jsem hodně i Paříž a emoce musí být.

F jako Francie

To mi prostě připomíná Paříž, což ve mně vzbuzuje hrozně krásných vzpomínek. Francie je paralympiáda, příprava na závody, splněný sen. Spousta krásných zážitků, které si budu pamatovat navždy a hlavně tři medaile.

G jako gymnázium

Pohodičková škola. (smích) Kámoši, skvělý kolektiv... Asi takhle.

H jako Halže

Domov, rodná vesnice, kde žiju a mám to tam strašně rád. Příroda kolem je skvělá, rád se tam procházím, chodím běhat. Po paralympiádě mi udělali krásné přivítání a vždycky rád říkám, odkud pocházím.

V Halži na Plzeňsku obyvatelé přivítali tamního rodáka a také trojnásobného medailistu v plavání Davida Kratochvíla. (9. září 2024)

I jako Instagram

To mě pro mě teď znamená docela hodně sledujících, ale ne moc scrollování. Nejsem úplně scrollovací typ. Teď to pro mě taky znamená, že mi nefunguje, nechodí mi oznámení. Já ho vždycky musím otevřít a proklikat si všechny zprávy, nechápu. Nevím, kdo mi napsal, ani třídní skupinu nečtu, takže vždycky druhý den ve škole zjistím, co se dělo a řeknu: Jo, to jsem nevěděl, že píšeme, nevadí.

J jako jídlo

Miluju! Opravdu miluju jídlo, není to moje top jedna zábava, ale určitě tak top tři. A vždycky, když jsem na nějaké akci, tak se nejvíc těším na raut.

K jako kraul

Úplně stoprocentně můj nejoblíbenější styl. Čtyřstovka kraula v Paříži? Jeden z nejlepších závodů v mém životě. První závod na paralympiádě a hned jsem získal zlatou medaili. Splnil se mi sen. Takže kraul je určitě můj nejoblíbenější.

L jako La Défense Arena

Stoprocentně nejrychlejší voda, kterou jsem kdy zažil. Ještě se mi vybaví obrovské publikum, které na paralympiádě bylo, skvělá atmosféra, kterou celou dobu fanoušci dělali. Nezapomenutelné zážitky.

M jako Manchester

První medaile na velkých závodech. V roce 2023 jsem tam vyhrál zlato na čtyřstovce na mistrovství světa. Byl to první takový příčuch k prvnímu úspěchu. Pamatuju si, jak jsem doplaval jenom devět setin před druhým. O všem rozhodla poslední padesátka.

N jako nervozita

Ta je stoprocentně spojená se závody, zkrátka vždycky, když mě čeká něco důležitého. Ale musím říct, že je to čím dál tím lepší a lepší. Třeba na paralympiádě jsem nebyl skoro vůbec nervózní, hrozně mi pomohl sportovní psycholog Jindra.

O jako Olympiáda dětí a mládeže

Nová zkušenost, mohl jsem si zaplavat se zdravými, což se tak často nestává. Bylo to super, užil jsem si, že jsem tam mohl být, že jsme se tam spojili jak paralympionici, tak zdravé děti. Moc se mi tam líbilo.

David Kratochvíl v paralympijském finále na 100 metrů znak.

P jako paralympijské hry

Zážitek, splněný sen. Paralympijské hry jsem si vysnil už v devíti letech a od té doby jsem si za tím cílem šel. Kvalifikoval jsem se už ve třinácti, ale svoje místo jsem přenechal kolegovi Miroslavu Smrčkovi, pro kterého to byly poslední hry. A teď v Paříži to byl bombex. Tři medaile, super zážitky. Teď si musím nastavovat další cíle.

R jako rodiče

Stoprocentně podpora. Už od mala mi hrozně moc pomáhají jak psychicky, tak hlavně v trénincích. Bez nich bych nemohl plavat, to vím. Občas puberta s nimi, hádky, to je asi normální. Ale mám je strašně moc rád.

S jako světový rekord

Chci jich pokořit co nejvíc, to je teď můj největší cíl. Jsou to krásné časy překonat něco, co ještě nikdy nikdo nezaplaval. Je to krásný pocit.

T jako tapér

Tapéry mi dělají moje rodiče, mám k nim za to neuvěřitelný respekt, protože je to pro ně hodně náročné. Musí se naučit, jak mě ťukat na různých tratích, na trénincích se hodně naběhají. Je to nepostradatelná část mých tréninků, mých závodů a celého mého plavání.

U jako úspěchy

Něco co zažívám po paralympiádě a je to krásný pocit zažívat to, doporučuju to všem. Fakt je to nepopsatelný pocit, že můžu zažívat tolik úspěchů a hlavně si plnit sny. Je to to nejlepší, co se může dít.

V jako voda

Můj druhý domov a asi můj život. Je to takový můj živel, doufám, že s tím nepřestanu ještě hodně dlouho.

X jako neznámo

Nevím, co mě čeká dál. Moc nepřemýšlím o budoucnosti, jdeme den po dni, trénink po tréninku, závod po závodu. Uvidíme, kam se vyvrbí můj život, ale na všechny výzvy se moc těším.

Z jako zlatá medaile

Je to vrchol, který můžu ve sportu dokázat. Ale pro mě je zlatá medaile spíš taková třešnička na dortu. Takový bonus za úspěch, který je hlavně na tom času, úsilí a všem, co se děje předtím, všechny tréninky a námaha, kterou tomu obětuju. Je to super, obrovské, ale spíš takové završení. Taková tečka.