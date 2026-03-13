Češi skončili na mistrovství světa už třikrát na třetím místě, ale paralympijské semifinále dnes hráli poprvé. Nad pětinásobnými paralympijskými šampiony sice nečekaně vedli a ještě v druhé třetině drželi vyrovnaný stav, pak ale favorizovaní Američané využili velkou převahu.
|
Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu
Brankář Patrik Sedláček si připsal 35 zákroků. Třikrát ho překonal Declan Farmer, který tak i ve čtvrtém utkání na turnaji zaznamenal hattrick. Celkově už v Miláně dal 14 gólů.
Český tým v první třetině prohrál na střely na branku 1:10, přesto mu jediný střelecký pokus stačil k vedení. V šesté minutě se po křížné přihrávce prosadil v přesilovce Michal Geier a vyloučený soupeř se už po osmi sekundách mohl vrátit na led.
Z dorážky vyrovnal Farmer, který pak v druhé třetině vstřelil i třetí gól USA. Ten padl pouhých 19 vteřin po trefě Davida Eustace na 2:1. Na začátku třetí části mohl snížit Martin Žižlavský, trefil ale tyč a Američané přidali v rychlém sledu ještě tři branky.