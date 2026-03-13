Sen o finále je pryč. Parahokejisté v Miláně zabojují o bronz, nestačili na Američany

Autor: ,
  17:26
Čeští parahokejisté prohráli v semifinále paralympijských her v Miláně s týmem Spojených států 1:6. V neděli budou svěřenci trenéra Jakuba Novotného hrát o historickou bronzovou medaili s poraženým z večerního zápasu Kanada - Čína.
Patrik Sedláček dostává třetí gól v semifinálovém klání s USA.

Michal Geier ujíždí Američanovi Farmerovi během paralympijského semifinále.
Declan Farmer z USA bojuje o puk se Zdeňkem Hablem.
Parahokejisté USA se radují z gólu do sítě Česka.
Momentka z paralympijského semifinále mezi Českem a USA.
5 fotografií

Češi skončili na mistrovství světa už třikrát na třetím místě, ale paralympijské semifinále dnes hráli poprvé. Nad pětinásobnými paralympijskými šampiony sice nečekaně vedli a ještě v druhé třetině drželi vyrovnaný stav, pak ale favorizovaní Američané využili velkou převahu.

Brankář Patrik Sedláček si připsal 35 zákroků. Třikrát ho překonal Declan Farmer, který tak i ve čtvrtém utkání na turnaji zaznamenal hattrick. Celkově už v Miláně dal 14 gólů.

Český tým v první třetině prohrál na střely na branku 1:10, přesto mu jediný střelecký pokus stačil k vedení. V šesté minutě se po křížné přihrávce prosadil v přesilovce Michal Geier a vyloučený soupeř se už po osmi sekundách mohl vrátit na led.

Z dorážky vyrovnal Farmer, který pak v druhé třetině vstřelil i třetí gól USA. Ten padl pouhých 19 vteřin po trefě Davida Eustace na 2:1. Na začátku třetí části mohl snížit Martin Žižlavský, trefil ale tyč a Američané přidali v rychlém sledu ještě tři branky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

13. března 2026  14:36,  aktualizováno  16:50

13. března 2026  16:10

13. března 2026  10:57

13. března 2026  10:05

12. března 2026  19:03

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  12. 3. 18:22

12. března 2026  17:14

12. března 2026  7:27

11. března 2026  20:29

11. března 2026  16:33

11. března 2026  13:37,  aktualizováno  14:17

11. března 2026  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.