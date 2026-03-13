První paralympijské zlato od roku 2002. Edlingerová ovládla sprint biatlonistek

  14:36
Carina Edlingerová získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Druhá zrakově postižená reprezentantka Simona Bubeníčková dojela v Teseru do cíle třetí, ale po úpravě času ji z bronzové pozice na čtvrtou příčku odsunula Němka Leonie Maria Walterová.
Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

foto: Sarah MeyssonnierReuters

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.
Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek během paralympijského závodu...
Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.
Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek během paralympijského závodu...
Rakouská rodačka Edlingerová v sobotu stříbrem ve sprintu ukončila medailový půst českých paralympioniků trvající od Vancouveru 2010.

Týden nato si ještě polepšila a zvítězila o 9,9 sekundy před Číňankou Wang Jüe. Stala se první českou paralympijskou šampionkou ze zimních her od Kateřiny Teplé, jež získala ve sjezdovém lyžování dvě zlata před 24 lety v Salt Lake City.

Česká výprava se krátce radovala z dvojnásobného medailového úspěchu, neboť držitelka stříber z vytrvalostního závodu biatlonistek a běhu na lyžích na 10 km Bubeníčková dojela do cíle třetí. Krátce poté ale rozhodčí odečetli 51 sekund z času Němce Walterové, jež měla podle České televize problémy s čipem. Sedmnáctiletá Češka klesla o více než 12 sekund na nepopulární čtvrtou pozici.

