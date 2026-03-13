První paralympijské zlato od roku 2002. Edlingerová ovládla sprint biatlonistek

Rakouská rodačka Edlingerová v sobotu stříbrem ve sprintu ukončila medailový půst českých paralympioniků trvající od Vancouveru 2010.
Týden nato si ještě polepšila a zvítězila o 9,9 sekundy před Číňankou Wang Jüe. Stala se první českou paralympijskou šampionkou ze zimních her od Kateřiny Teplé, jež získala ve sjezdovém lyžování dvě zlata před 24 lety v Salt Lake City.
Česká výprava se krátce radovala z dvojnásobného medailového úspěchu, neboť držitelka stříber z vytrvalostního závodu biatlonistek a běhu na lyžích na 10 km Bubeníčková dojela do cíle třetí. Krátce poté ale rozhodčí odečetli 51 sekund z času Němce Walterové, jež měla podle České televize problémy s čipem. Sedmnáctiletá Češka klesla o více než 12 sekund na nepopulární čtvrtou pozici.