Yeah baby! Asi je ze mě biatlonistka, smála se zlatá Edlingerová. Konečně si zazpívala

Markéta Plšková
  16:10
Od naší zpravodajky v Itálii - Společně si užívali cílovou rovinku, ve které už věděli, že budou novými paralympijskými šampiony. Carina Edligerová a Alexandr Paťava v pátek ovládli stíhací sprint zrakově handicapovaných parabiatlonistek a po 24 letech vybojovali pro český tým zlato ze zimních her. Bývalá rakouská reprezentantka si tak konečně mohla zazpívat českou hymnu, kterou se před odjezdem do Val di Fiemme naučila.
Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato. | foto: Sarah MeyssonnierReuters

Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví stříbro na...
8 fotografií

„Opravdu jsem se na to připravovala. Když jsem dostala oficiální dokument, že jsem českou občankou, hráli hymnu a já jsem si ji potichu zpívala. Říkala jsem si: Dobře, kdyby náhodou bylo potřeba, měla bych být připravená,“ smála se už dvojnásobná medailistka z Itálie v novinářské mixzóně.

A její trasér Paťava, jenž je zároveň biatlonovým trenérem? Ten byl stejně nadšený jako jeho svěřenkyně. „Yeah baby!“ křičel na ni ve finiši. „Je neuvěřitelné, opravdu jsme to dokázali,“ dojímal se o několik chvil později. „Věděl jsem, že máme po kvalifikaci náskok, ale v biatlonu nikdy nevíte. Carina sice třikrát minula terč, ale medaili jsme získali!“

Stíhací sprint je specifická disciplína parabiatlonu. Závodnice jedou nejprve kvalifikaci, podle výsledků pak vyrážejí do finálové jízdy. Edlingerová byla nejrychlejší v obou případech. A po stříbru v klasickém sprintu tak dosáhla na nejcennější medaili.

Už si tedy budete říkat biatlonistka?
Myslím, že po paralympijském zlatě bych měla. S Alexem jsme měli sázku, že pokud vyhraju, budu se muset označit za hrdou biatlonistku. Takže tady jsem.

Kdy vám došlo, že se v této disciplíně můžete stát paralympijskou vítězkou?
Upřímně? Nikdy. Věděla jsem, že jsem dnes měla dobré kvalifikační jízdy, ale biatlon je hodně o střelbě a zkušenostech. Když jsme dojeli do cíle, pořád jsem tomu nemohla uvěřit. Ale teď z toho mám obrovskou radost.

Slibovala jste, že se naučíte českou hymnou a že si ji chcete na paralympiádě zazpívat. A povedlo se.
Ano, je to tak. Udělala jsem vše, abych získala český pas. Česky ale moc nerozumím. Jediné, co jsem pochopila, bylo, když paní z úřadu říkala: Tohle je naše budoucí paralympijská šampionka. A já si říkala: Uf, to je velký tlak.

Ale měla pravdu, ne?
Nakonec ano. Dostala jsem pas, protože Česko samozřejmě chtělo získat nějaké medaile. Já jsem ale opravdu velmi hrdá, že jsme spolu s Alexem vyhráli první zlatou medaili po dlouhé době.

Jak jste se během závodu cítila?
Namotivovaně. Ani mi nezáleží na tom, kolik jsem měla chyb. Udělali jsme vše, co jsme mohli, a nenechali se rozhodit někým nebo něčím jiným. Máme totiž velmi specifickou rutinu, které asi nikdo jiný nerozumí. Ale když funguje a vede k vítězství, tak proč ji měnit?

Co vám běželo hlavou po dvou chybách na první střelbě?
Alex mě pořád povzbuzoval a říkal: Karino, je to v pohodě. Celkově tři chyby samozřejmě v pořádku nejsou, ale já jsem si říkala: Dobře, on jede přede mnou, tak musím jet rychleji než on.

Takže jste začala zrychlovat?
Pořád jsem měla v hlavě, že mu musím ukázat, že umím jet stejně rychle jako on. Takže jsem v posledním kole zabrala do kopce, měla jsem trochu obavy, aby nás nedohnala Číňanka za námi. Ale když Alex před cílovou rovinkou zpomalil, říkala jsem si: To je opravdu skvělý pocit.

Odlišný styl parabiatlonistek. Jedna je opravdu pečlivá, druhá svá jako Zátopek

Je to zadostiučinění vzhledem k tomu, že jste nemohla závodit v běhu na lyžích?
Asi ano. Byla jsem samozřejmě hodně smutná, že jsem ve svém oblíbeném sportu nemohla závodit, protože jsem byla historicky nejúspěšnější paralympijskou běžkyní na lyžích. Poslední dny byly opravdu bolestivé.

Pomohlo to alespoň v tom, že jste se mohla soustředit na biatlon?
Určitě. Upřímně řečeno, k získání pasu vedla dost trnitá cesta. Moje největší obava byla právě z mezinárodní federace, protože FIS několikrát řekla ne. Přitom už jsem byla kvalifikovaná minulý rok, stačil by mi letos jen jeden závod. Takže jsem z toho byla pořád hodně rozčarovaná. A také Mezinárodní paralympijský výbor mohl říct: Ne, Carino, nechceme tě.

Ale biatlonová federace vás chtěla.
Jsem jim velmi vděčná. Stejně jako všem lidem, kteří mi pomohli. Teď díky tomu můžu zažívat tyhle skvělé pocity a zazpívat si hymnu.

Jaký bude další cíl, alpské lyžování?
To mi ani neříkejte, protože já mám vždycky tendenci přicházet s nějakými bláznivými nápady. Upřímně doufám, že budu moct příští rok znovu závodit v běhu na lyžích. Ale s biatlonem rozhodně nekončím, po dnešku si opravdu říkám biatlonistka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

Ruska Varvara Vorončichinová získala zlato v super-G na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Na paralympijských hrách zazní poprvé od roku 2014 ruská hymna. Zlatou medaili si v pondělním super-G vyjela 23letá Varvara Vorončichinová, která zvítězila o téměř dvě sekundy před druhou Aurélií...

13. března 2026  14:36,  aktualizováno  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.