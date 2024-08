Můj osudný den. Parasportovci vypráví o momentech, které jim změnily život

Tereza Brandtlová (38 let), lukostřelba

Od dětství byla velmi aktivní, bavil ji kdejaký sport, kolo, brusle, lyže, taky čtrnáct let závodila v modernímu tanci. V osmnácti se s dalšími turisty vydala na Island, aby poznala úžasnou přírodu, kterou jinde neuvidíte. Mělo to být krásné dobrodružství.

„Už cesta byla dobrodružná, vyjeli jsme terénními auty do Dánska, tam jsme se s nimi nalodili na trajekt a s mezipřistáním na norském fjordu pokračovali na Island,“ vzpomíná Tereza na dny, které předcházely velké tragédii. „Bohužel, Island jsem si moc neužila.“

Nedlouho poté, co se z Reykjavíku vydali do divokého vnitrozemí, havarovali. „Nepamatuju si, co přesně se stalo, byl to mžik, kdy se auto převrátilo.“ Nehoda měla hrozné následky – jedna spolujezdkyně zemřela, Terezu nejprve na místě rozdýchávali a pak ji ve velmi těžkém stavu transportovali vrtulníkem na operační sál do Reykjavíku.

„Měla jsem štěstí v neštěstí, v hlavním městě zrovna probíhal mezinárodní sněm chirurgů, takže mě operovaly světové kapacity. Asi deset dnů mě potom udržovali v umělém spánku.“ Kdy jí lékaři oznámili, že má poškozenou míchu a ochrnuté končetiny? „Ani mi nic říkat nemuseli, já už věděla, že je to špatné. Než jsem se probrala, zdály se mi zvláštní sny, že v jízdě po Islandu pokračujeme, ale já nejen že nemůžu chodit, ale nedokážu se ani hýbat.“

Terezin stav byl nadále vážný, do Česka ji za dohledu lékaře převezlo malé tryskové letadlo. „Tady mě dlouho dávali jakžtakž do kupy, postupně mě odpojovali od dýchacích přístrojů, učili mě jíst, vlastně se musíte učit všechno znovu.“

Jak se smiřovala s neradostným výhledem na další život? „Zlomila jsem si krční páteř, takže jsem kvadruplegik. Ochrnuly mi nejen nohy, ale i ruce, ty jsem však časem docela rozhýbala, i když nejsou stoprocentní a prsty mi nefungují. Prožila jsem těžké chvíle, ale vždycky jsem byla cílevědomá. A teď jsem měla dvě možnosti: buď bojovat, nebo to vzdát. Já si zvolila první variantu.“

A jak si vybrala lukostřelbu? „Přišlo mi to osudové. Terapeutka se zeptala, jestli si nechci tenhle sport vyzkoušet. Nikdy dřív jsem luk nedržela, ale když jsem párkrát vystřelila, měla jsem pocit, jako bych to nedělala poprvé v životě. Hned mi to šlo.“ Časem se zlepšila natolik, že je už na své druhé paralympiádě. „Lukostřelba mě natolik pohltila, že je pro mě víc než jen sport, je to můj životní styl.“