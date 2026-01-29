Menší odměny pro paralympioniky? Šťastný po vlně kritiky couvá, slíbil nápravu

Markéta Plšková
Robert Rampa
,
  15:50
Že jsou sportovci s handicapem občany druhé kategorie? I takové implikace naznačovalo rozhodnutí o rozdílném udělování odměn za olympijské a paralympijské medaile. Teď se zdá být vše jinak. „Naší povinností je najít veřejné prostředky na srovnání,“ řekl ministr sportu Boris Šťastný. Prvotní návrh svedl na bývalé vedení Národní sportovní agentury, která obvinění odmítá.

„Od 17. prosince v Národní sportovní agentuře nepůsobím, k oficiální interní diskusi nad tématem odměn za olympiádu a paralympiádu v Miláně jsme se s kolegy už nedostali,“ reagoval na dotaz iDNES.cz bývalý předseda Ondřej Šebek.

„Avizoval jsem potřebu této diskuse na jednání Rady NSA v listopadu, tedy z mé strany žádný konkrétní návrh vládě zcela jistě předložen nebyl.“

Šťastný se proti navrženým odměnám, které ihned po ohlášení kritizovali i sportovci, ohradil na čtvrtečním jednání Sněmovny. „Nechci, abychom rozehrávali jakoukoliv debatu o tom, že tato vláda nějakým způsobem ošidila paralympioniky. Není to pravda,“ zdůraznil.

Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny

„Já znova opakuju, že olympionici a paralympionici mají stejnou hodnotu za jednotlivé medaile a bylo jim přislíbeno a vládou deklarováno naprosto stejné ocenění.“

Jenže to není tak úplně pravda. Ačkoliv se nově vzniklé ministerstvo schovávalo za větu, že odměny jsou stejné, v jedné věci se dost lišily.

Cena zlaté medaile: 2,4 milionu korun.

Stříbrné: 1,8 milionu.

Bronzové: 1,2 milionu.

Stejně jako na letních hrách v Paříži, stejné pro olympioniky a paralympioniky. V tomto bylo původně plánované odměňování skutečně shodné. Problém by ale nastal, pokud by jeden sportovec získal více než jednu medaili.

V případě olympiády by obdržel peněžitou odměnu v celé své výši za každý jeden kov. Paralympionik by takové zacházení nedostal. Plán zněl následovně: plná odměna za nejcennější medaili, za každou další pak výplata snížená o padesát procent.

Což nevyvolalo zrovna pozitivní reakce. A není se čemu divit. Třeba nevidomá lyžařka a biatlonistka Simona Bubeníčková má velkou šanci, že v Itálii získá více než jeden cenný kov. Za výkon by však nebyla ohodnocena stejně jako nehandicapovaní kolegové.

Simona Bubeníčková se svým trasérem Davidem Šrůtkem.

„Nejsme z toho nadšení,“ neskrýval zklamání předseda Českého paralympijského sportu Zbyněk Sýkora. „Věříme, že od příštích paralympijských her se odměny narovnají. Chceme pro heslo Sport je jen jeden’ udělat maximum.“

Ani sportovci pochopitelně nebyli nadšení. Bývalý plavec Jan Povýšil se podivoval: „Jako vážně? Olympioniky nezkrátíme, paralympioniky ano?“ David Drahonínský pro deník.cz označil krácení odměň za „sviňárnu“.

Po kritice se tak ministr Šťastný rozhodl pro změnu názoru. „V tuto chvíli jsem se rozhodl, že dám veřejný slib, že pokud paralympionici získají větší počet medailí, budou odměny naprosto srovnány. Původní rozdělení bylo navrženo a diskutováno předchozím vedením Národní sportovní agentury, která podléhala minulé vládě.“

To však razantně odmítl bývalý předseda Šebek.

„Pokud aktuální návrh odměn pro olympioniky a paralympioniky schválila vláda v tomto týdnu, byl jí podklad předložen současným vedením NSA nebo ministrem. Ale zcela jistě to tedy mohli a měli předložit dle své úvahy a vůle. Svalování jakékoli odpovědnosti na mě mi přijde těžko uvěřitelné,“ ohradil se.

Ondřej Šebek

„Tím spíše, že na olympiádě a paralympiádě v Paříži byly tyto odměny paralympionikům vyplaceny na úrovni nehandicapovaných sportovců a žádné krácení za další medaile nebylo.“

Třeba nevidomý plavec David Kratochvíl, jenž ve francouzské metropoli vybojoval zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, obdržel odměnu ve výši 5,4 milionů korun. Tedy bez krácení. A podobně by na tom po slibu Šťastného mohla být i jeho vrstevnice Bubeníčková.

„Je skvělé, že se ministr Šťastný rozhodl situaci narovnat. Předchozí avizované nastavení s krácením odměn za další medaile pro paralympioniky bylo nespravedlivé a neodpovídající mezinárodním standardům,“ řekla pro iDNES.cz novinářka a akademička Alice Němcová Tejkalová, jež se sportem handicapovaných dlouhodobě zabývá.

Především pro sportovce s handicapem je tento slib aspoň malou ukázkou, že se na jejich zájmy nezapomíná. Ovšem trochu pozdě a navíc s podivnou politickou komunikací kolem.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

