Další stříbro pro Bubeníčkovou, parahokejisté duel o bronz prohráli

  14:41aktualizováno  15:45
Simona Bubeníčková obsadila na paralympijských hrách druhé místo v běhu na lyžích na 20 km volnou technikou a vybojovala v Itálii svou už čtvrtou medaili a třetí stříbrnou. Českou zrakově postiženou reprezentantku porazila v závodě s intervalovým startem v Teseru stejně jako na poloviční trati klasicky pouze Ruska Anastasija Bagijanová. Na medaili naopak v závěrečném dnu her nedosáhli parahokejisté, kteří v duelu o bronz s Čínou neudrželi vedení 2:0 a prohráli 2:3.
Simona Bubeníčková se svým vodičem Davidem Šrůtkem na trati běžeckého závodu na 20 km volnou technikou. | foto: Reuters

Teprve sedmnáctiletá Bubeníčková k zisku další medaile směřovala od počátku závodu. Pod vedením traséra Davida Šrůtka se na všech mezičasech držela na druhém místě a pozici před Číňankou Wang Jüe, dvojnásobnou paralympijskou šampionkou v biatlonových závodech, s přehledem udržela.

„Máme to za sebou. Celá paralympiáda... Byla to paráda, bylo to těžké, ale celý tým odvedl top práci,“ řekla Bubeníčková České televizi a za podporu poděkovala vedle traséra či servisu také rodičům a fanouškům, kteří ji v Itálii povzbuzovali po celou paralympiádu včetně posledního deštivého závodu. Na paralympiádě absolvovala šest startů a přidala ještě čtvrté místo v biatlonovém a páté v běžeckém sprintu, ve kterém kvůli pádu vypadla v semifinále.

Konečně se daří i v zimě. Napodobí parasportovci historické Nagano?

Hokejistům medaile těsně utekla. Do duelu o bronz s Čínou vstoupili skvěle a už ve třetí minutě měli po gólech Pavla Kubeše a kapitána Radka Zelinky dvoubrankový náskok.

Ještě do konce první patnáctiminutovky ale Tchien Ťin-tchao a Wang Č’-tung překonali Patrika Sedláčka a po bezbrankové druhé třetině Tchien Ťin-tchao 18 sekund po začátku třetího dějství dokonal svým druhým gólem v utkání obrat.

Týmu trenéra Jakuba Novotného už se vyrovnat nepodařilo, neuspěl ani při závěrečné hře bez brankáře. Číňané čtvrtý vzájemný souboj o medaili na velké akci poprvé vyhráli a obhájili třetí místo z Pekingu. Na posledních třech mistrovstvích světa je Češi v utkání o bronz vždy porazili.

Odchody do zahraničí? Ne, nejlepší ligu máme my. Co zdobí český parahokej?

„Tak to nevyšlo, vyjde to třeba jindy. Jsem pyšný na celý tým celkově. Máme neskutečně skvělou partu, trenéři super, neměnil bych. Celý tým odvedl neskutečnou práci po celý turnaj, doufám, že to takhle půjde dál a příště se to povede,“ řekl brankář Sedláček.

Česká výprava vybojovala v Itálii šest cenných kovů. O první zlato ze zimních her po 24 letech a k tomu stříbro se zasloužila v biatlonových závodech rovněž zrakově postižená rakouská rodačka Carina Edlingerová. Bubeníčková získala vedle úspěchů v běhu na lyžích ještě stříbro a bronz v biatlonu.

Podle počtu medailových zisků byl český paralympijský tým úspěšnější pouze v Naganu, kde získal sedm cenných kovů s historicky nejlepší bilancí 3-3-1. V Miláně a Cortině d’Ampezzo teď čeští handicapovaní sportovci o jednu medaili předčili sbírku ze Salt Lake City 2002 (2-1-2).

Zimní paralympijské hry:

Parahokej (Milán):

O 3. místo:

Česko - Čína 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Branky: 2. Kubeš, 3. Zelinka - 7. a 31. Tchien Ťin-tchao, 9. Wang Č’-tung.

16:05 finále: USA - Kanada.

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace zabojuje o bronz v utkání proti Číně v neděli 15.března od 12:05. V...

Narodila se po havárii v Černobylu, přežila hrůzy sirotčince. A září ve čtyřech sportech

Oksana Mastersová slaví zlatou medaili na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Běžecké lyžování, biatlon, veslování a cyklistika. Ačkoliv může znít šíleně, že by někdo na vrcholové úrovni mohl zvládat uspět ve všech těchto sportech, na paralympiádě v Itálii jednu takovou osobu...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce". A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

