Za bronz z Paříže se odměnil svíčkovou se šesti. Petráček chce i na šesté hry

Dvojnásobný mistr světa skončil v Paříži na třetí příčce se ztrátou 1,66 sekundy na prvního Rusa v neutrálních barvách Romana Ždanova, za druhým Ángelem Camachem z Mexika zaostal o 1,3 sekundy.

„Celkově to bylo docela náročné, hlavně psychicky. Protože jsem v Paříži vlastně čekal osmnáct dní na svůj závod, který se konal poslední den her,“ líčí plavec.

Na startovním bloku už ale nervózní nebyl. „Večer před závodem i pak ráno už to bylo dobré. Závod byl však hodně zvláštní tím, že jsme všichni plavali strašně pomalu. Moc nevíme proč, co se tam stalo. Trenér mi pak ještě říkal, že to vypadlo, jak kdyby nás všechny někdo tahal za nohy. Je ale super, že se nám bronz nakonec povedl. Kompletní sbírka je opravdu hezká,“ usmívá se Petráček.

Už by se mohlo zdát, že má hotovo. Někteří mu dokonce říkají, že by s profisportem mohl skončit, když vyhrál tři paralympijské medaile a dva světové šampionáty. Ať si odpočine. Ale Petráček končit nehodlá, naopak. Chce se zkusit v bazénu rvát ještě za čtyři roky v USA.

„V týmu jsme si řekli, že bychom do Los Angeles rádi odletěli. To je samozřejmě naše vize, stát se může cokoliv. Může se za ty čtyři roky udát spousta věcí, které člověk stejně neovlivní. Závazné to není. Ale určitě se budu chystat na další olympijský cyklus,“ podotýká Petráček, který v těchto dnech regeneruje po náročné sezoně na soustředění ve Volarech. Příští rok ho čeká mistrovství světa v Singapuru.

I po osmnácti letech, co aktivně plave a závodí, ho bazén a tréninky pořád baví. „Máme v reprezentačním družstvu skvělý tým. Naše skupinka s trenéry si velice sedla. I to, že bych se zkusil kvalifikovat na hry do USA, mě žene kupředu. Sice už asi splněno opravdu mám, ale máme fajn partu, se kterou je mi dobře a odcházet se mi od nich nechce. Navíc nejen mně, ale i ostatním, voda pořád v tom handicapu pomáhá. Takže dokud to půjde i ze zdravotní stránky, budu plavat a závodit dál,“ říká Arnošt Petráček odhodlaně.

Čeští medailisté z paralympijských her: stolní tenista Jiří Suchánek a plavci David Kratochvíl (uprostřed) s Arnoštem Petráčkem.

Za zlato z brazilského Ria dostal paraplavec jako odměnu pořádnou porci oblíbené svíčkové, kterou mu vařila jeho maminka. Ani teď Petráčkovo oblíbené jídlo nesmělo chybět.

„Měl jsem ji, to víte, že ano. Možná i těch šest knedlíků padlo,“ směje se jihočeský závodník, kterého možná čeká za čtyři roky už jeho šestá paralympiáda.