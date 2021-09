Závodění mají Afghánští paralympionici za sebou, teď je čas řešit budoucnost

Na paralympiádě se představila jako první žena z Afghánistánu od roku 2004 a teprve druhá v celé historii her pro handicapované sportovce. Spolu s ní startoval v Tokiu atlet Husajn Rasúlí, který se představil v úterý ve skoku do dálky a skončil poslední. Jeho specializací je sprint, ale běh na 100 metrů kvůli pozdnímu příletu do dějiště her nestihl.

Ani jeden z afghánských reprezentantů nechtěl v Japonsku mluvit s novináři. Zatím není jasné, jaký bude jejich osud po hrách.

„Nechali jsme je, aby se mohli soustředit na své soutěže. Teď se začneme bavit o tom, co bude po závěrečném ceremoniálu. Kam půjdou,“ řekl agentuře AP mluvčí Mezinárodního paralympijského výboru Craig Spence.