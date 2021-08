Bratři Lörinczovi zápasnický double v Tokiu nezískali, Viktor byl stříbrný

Olympijské hry v Tokiu Zápas Muži - řecko-římský

Do 67 kg: 1. M. R. Garají (Írán), 2. Nasibov (Ukr.), 3. Stäbler (Něm.) a El Sajíd (Eg.), 5. Zoidze (Gruz.) a Surkov (Rus.), 7. Rju Han-so (Korea), 8. Obajdí (Irák). Do 87 kg: 1. Beleňuk (Ukr.), 2. V. Lörincz (Maď.), 3. Kudla (Něm.) a Datunašvili (Srb.), 5. Metvalí (Eg.) a Huklek (Chorv.), 7. Sid Azara (Alž.), 8. Assakalov (Uzb.). Ženy - volný styl

Do 62 kg: 1. J. Kawaiová (Jap.), 2. Tynybekovová (Kyrg.), 3. Juseinová (Bulh.) a Koljadenková (Ukr.), 5. Grigorjevová (Lot.) a Ovčarovová (Rus.), 7. Johanssonová (Švéd.), 8. Inczeová (Rum.).