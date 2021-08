Omarovovu olympijskou soutěž zápasníků ovládl favorit Jevlojev

Ruský zápasník Musa Jevlojev slaví olympijské zlato v řecko-římském stylu ve váze do 97 kilogramů, ve finále porazil Arména Artura Aleksanjana 5:1. V kategorii do 77 kg slavil triumf Maďar Tamás Lörincz. Mezi volnostylařkami zvítězila ve váze do 68 kg Tamyra Mensahová Stocková z USA.