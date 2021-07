XXXII. letní olympijské hry v Tokiu Vzpírání Muži:

Do 81 kg: 1. Lü Siao-ťün (Čína) 374 kg (trh 170 + nadhoz 204), 2. Bonnat (Dom. rep.) 367 (163+204), 3. Pizzolato (It.) 365 (165+200), 4. Maurus (USA) 361 (161+200), 5. Rodallegas (Kol.) 359 (163+196), 6. Suharevs (Lot.) 358 (163+195), 7. Müller (Něm.) 354 (159+195), 8. Mata (Šp.) 347 (158+189). Do 96 kg: 1. El-Bach (Katar) 402 (177+225), 2. Vallenilla (Ven.) 387 (177+210), 3. Plesnoj (Gruz.) 387 387 (177+210), 4. Santavy (Kan.) 386 (178+208), 5. Chen Po-Jen (Tchaj-wan) 381 (176+205), 6. Rasulbekov (Kyrg.) 374 (166+208), 7. Adamus (Pol.) 360 (163+197), 8. Ju Tong-ču (Korea) 360 (160+200).