Triatlonistka Frintová před Tokiem: Jen ne omezení jako na šampionátu

S těmi japonskými nemá příliš dobré zkušenosti, zažila je totiž nedávno při květnovém závodu mistrovství světa v Jokohamě.



„Doufám, že tak hrozné to ani už být nemůže. Tam jsme opravdu nemohli z hotelového pokoje. Doufám, že na olympiádě se budeme moci pohybovat aspoň po vesnici a do společné jídelny si zajdeme, kdy budeme chtít. V Jokohamě nám to servírovali v určitý čas jenom na židli před pokoj. Snad režim bude volnější a příjemnější,“ věří nejlepší česká triatlonistka posledních let.



Na minulých olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 obsadila 27. příčku, svůj nejlepší olympijský výkon zaznamenala 15. místem v Londýně o čtyři roky dříve. Při premiéře v roce 2008 v Pekingu náchodská rodačka dokončila závod na 23. pozici.



„Chci nechat na trati všechno. Letošní závod bude i těmi podmínkami tak specifický, že já podám svoje maximum. Ale na co to bude v konečném pořadí stačit, záleží, co předvedou ostatní,“ je si vědoma Frintová.

Do Tokia odcestovala v pondělí, závod žen odstartuje příští úterý už v 6.30 tamního času. „Bylo dlouhodobě v plánu, že odletíme dříve a budeme tam mít nějaký závěrečný kemp, minimálně 14 dní, aby si člověk opravdu zvykl na tamní podmínky. Snažili jsme se je sice nějak simulovat, ale stejně to není ono,“ uvedla Frintová.

Většina soupeřek na tom bude podobně. „Co já vím, tak se jenom Britům podařilo odletět a opravdu si tam uspořádat svůj dlouhodobější kemp. Pro hodně států se to stalo velkou překážkou a komplikací,“ říká česká triatlonistka.

Podle ní svoji roli v plánování pobytu v Japonsku hrálo roli i to, že česká triatlonová výprava není právě početná: „Vzhledem k tomu, že letíme jenom já a Petra Kuříková a obě se připravujeme zvlášť, bylo by to hodně složité. Ještě bychom tam museli v závěru trénovat samy.“

Od samotného závodu očekává především náročnou trať. „Bohužel jsem neabsolvovala test event v roce 2019, na závod žen jsem se tehdy jen dívala online. Je to klasická městská trať s milionem zatáček, nějaké slepé obrátky o 180 stupňů. Mělo by to být podobné trati v Jokohamě, která mi docela sedí. Doufám, že mi to bude sedět i v Tokiu,“ prohlásila Frintová, která v Jokohamě skončila jedenáctá.