První zlaté medaile v taekwondu míří z Tokia do Itálie a Thajska

Olympijské hry v Tokiu - taekwondo Muži:

Do 58 kg: 1. Dell'Aquila (It.), 2. Džandúbí (Tun.), 3. Artamonov (Rus.) a Čang Čun (Korea), 5. Salim (Maď.) a Guzmán (Arg.), 7. Demse (Et.) a Savekvicharí (Thaj.). Ženy:

Do 49 kg: 1. Vongpattanakitová (Thaj.), 2. Cerezová (Šp.), 3. Sembergová (Izr.) a Bogdanovičová (Srb.), 5. Jamadaová (Jap.) a Yildirimová (Tur.), 7. Truong Thi Kim Tuyen (Viet.) a Wu Ťing-jü (Čína).