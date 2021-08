Tak přece? Bilesová se v Tokiu pokusí prolomit psychický blok na kladině

Americká gymnastická superstar Simone Bilesová by se se přece jen ještě mohla zapojit do soutěží olympijských her v Tokiu. Čtyřnásobná vítězka z Ria, která se kvůli psychickým potížím odhlašovala z předchozích závodů, figuruje ve startovní listině úterního finále na kladině. V Japonsku by tak mohla zkusit využít svoji poslední šanci.