Potřetí zlatý, Szilágyi se prošermoval k rekordu. Zazářila i Sun I-wen

Olympijské hry v Tokiu - šerm Muži - šavle

Finále:

Szilágyi (Maď.) - Samele (It.) 15:7

O 3. místo:

Kim Čung-hwan (Korea) - Bazadze (Gruz.) 15:11

Další pořadí: 5. O Sang-uk (Korea), 6. Ibragimov (Rus.), 7. Berre (It.), 8. Pakdaman (Írán). Ženy - kord

Finále:

Sun I-wen (Čína) - Popescuová (Rum.) 11:10

O 3. místo:

Lehisová (Est.) - Murtasajevová (Rus.) 15:8

Další pořadí: 5. Kong Man Wai (Hongkong), 6. Isolaová (It.), 7. Běljajevová (Est.), 8. Fiamingová (It.).