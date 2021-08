Olympijský parkur vyhrál v rozeskakování britský jezdec Maher

Jezdectví

Parkur jednotlivci - finále, po rozskocích: 1. Maher (Brit./kůň Explosion W) 0 tr. bodů (čas 37,85), 2. Fredricson (Švéd./All In) 0 (38,02), 3. Van der Vleuten (Niz./Beauville Z) 0 (38,90), 4. Von Eckermann (Švéd./King Edward) 0 (39,71), 5. Baryardová-Johnssonová (Švéd./Indiana) 0 (40,76), 6. Fukušima (Jap./Chanyon) 0 (43,76), 7. O'Connor (Ir./Kilkenny) a Brash (Brit./Jefferson) oba 1, ...v kvalifikaci 31. Opatrný (ČR/Forewer) 4, 55. Kellnerová (ČR/Catch Me If You Can) 12, Papoušek (ČR/Warness) nedokončil.