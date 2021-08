Bez radostného zařehtání. Kellnerová i její kolegové v parkuru skončili

Předtím se ještě bude skákat o individuální olympijské medaile. Čeští jezdci ale budou středeční závod po kvalifikačních nezdarech sledovat jen jako diváci.

Pětadvacet postupujících zvládlo kvalifikační parkur čistě a ve vymezeném čase, další pětice dostala maximálně dva trestné body za překročení času.

Shození jedné ze čtrnácti překážek, kterého se v sedle Forewera dopustil Opatrný, už bylo příliš.

Kellnerová s klisnou Catch Me If You Can shodila tři překážky a s dvanácti trestnými body obsadila 55. místo. Poprvé zažila náročnost olympijské soutěže, kdy obtížnému parkuru nepředcházejí zahřívací závody na nižších překážkách.

„Když jedeme na závody, tak většinou takovou výšku a techničnost skáčeme po jednom dvou kolech. Tady jsme vystavené tomu finálnímu kolu, které bychom šly po pár dnech. I pro ty koně je to rychlejší a větší krok, než jsou zvyklí,“ konstatovala.

„Je mi líto, že jsem udělala tři chyby. Na druhou stranu jsme obě dvě bojovaly, nikde jsme to nevzdaly, nezastavily jsme. Strašně moc koní mělo problémy, zastavovali, nevěděli, co s tím. Jsem ráda, že jsme dojely do konce,“ dodala.

Třetí český jezdec Papoušek svého Warnesse zadržel a závod nedokončil.