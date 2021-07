První zlato pro Tchaj-wan získala v Tokiu vzpěračka. A ozdobila ho rekordem

XXXII. letní olympijské hry Vzpírání Ženy

Do 59 kg: 1. Kchuo Hsing-čchun (Tchaj-wan) 236 kg (trh 103 + nadhoz 133), 2. Gurjevová (Turk.) 217 (96+121), 3. Andohová (Jap.) 214 (94+120), 4. Tchakountéová (Fr.) 213 (96+117), 5. Hoang Thi Duyen (Viet.) 208 (95+113), 6. Figueroaová Roldanová (Ven.) 206 (91+115), 7. Jajljanová (Arm.) 205 (95+110), 8. Smithová (Brit.) 200 (87+113).

Do 64 kg: 1. Charronová (Kan.) 236 (105+131), 2. Bordignonová (It.) 232 (104+128), 3. Čchen Wen-chuej (Tchaj-wan) 230 (103+127), 4. Pérezová Tigrerová (Kol.) 227 (101+126), 5. Daviesová (Brit.) 227 (100+127), 6. Palaciosová Dajomesová (Ekv.) 226 (104+122), 7. Andová (Fil.) 222 (100+122), 8. Rodríguezová Mitjanová (Kuba) 221 (98+123).