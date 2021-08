XXXII. letní olympijské hry v Tokiu Box Ženy - do 57 kg

Finále:

Irieová (Jap.) - Peteciová (Filip.) 5:0



Konečné pořadí: 1. Irieová, 2. Peteciová, 3. Artingstallová (Brit.) a Testaová (It.), 5. Nechitaová (Rum.), Ariasová (Kol.), Nicolsonová (Austr.), Veyreová (Kan.). 10:00 do 69 kg muži - finále.