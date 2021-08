On mi kousl do medaile, dejte mi jinou! O starostovi a japonské softbalistce

Japonská softbalistka Miu Gotová dostane kvůli obavám z koronaviru novou zlatou medaili z olympiády v Tokiu. Organizátory her požádala o výměnu poté, co do ní při oslavách kousl starosta Nagoji.