Tady leží fotograf metr ode mě. První Češka v akci poznávala, co je olympiáda

Její maminka Barbora startovala na hrách v Pekingu 2008, když Marii bylo deset let. „Tehdy tam měla stejné vedro, jako je teď tady,“ tuší Marie. „Vzpomínám si, jak říkala, že vylezli ven a hned byli zpocení. Ale určitě si to užila.“



Před třemi lety maminka zemřela na rakovinu. Pro Marii se dočasně zhroutil svět. „Přijela jsem na trénink a celý jsem ho probrečela,“ líčila. Rok trvalo, než se se ztrátou vyrovnala. Střílela špatně, nedokázala se na nic soustředit, byla vyčerpaná.



Ale právě luk a šípy ji z jejího trápení posléze i vysvobodily. „Sport má asi v sobě něco léčivého.“

A tak je najednou tady, v posledním možném kvalifikačním závodě si na jaře vystřílela právo startu, probila se mezi 64 lukostřelkyň, které mohou změřit síly na hrách v Tokiu.

Rozřazovacím závodem, jenž rozhodl o nasazení do eliminačního pavouka, prošla v pátečním dopoledni se ctí. Vybojovala v něm 34. místo.

Ve chvíli, kdy dostřílela, to ani nevěděla. „Čtyřiatřicátá? To tedy víte víc než my,“ říkal její otec a kouč Zdeněk Horáček. Předtím byli oba plně vnořeni do závodu, pořadí na monitoru nesledovali.

Umístění rozhodlo, že v 1. kole eliminace nastoupí proti domácí Niki Nakamurové, v pátek jedenatřicáté. Co o ní ví?

Zakroutí hlavou: „Neznám ji.“

Česká lukostřelkyně Marie Horáčková v kvalifikaci na olympijský závod v Tokiu.

Přesto nemá skromné cíle. „Ráda bych prošla přes první dvě kola. Do posledních šestnácti.“

Moment, to znamená, že by v kole druhém nejspíš musela porazit i nasazenou dvojku, Korejku Jangovou.

„Je to tak,“ přikývne.

„Ale nám je to jedno,“ řekne táta Zdeněk a oba se rozesmějí. Odvážným štěstí přeje, ne?

„Na Světovém poháru umím skončit na 17. místě a tady to není až o tolik jiné,“ přidává Marie. Co se týče konkurence, má pravdu. Ale ta olympijská atmosféra...

Tomas Macek @tomasmacek2 Pod dohledem tatínka. A ve stopách maminky... Lukostřelkyně Marie Horáčková dnes jako první Češka vstoupila do bojů her v Tokiu. Navázala tak na maminku Barboru, která závodila v Pekingu 2008, ale před třemi lety bohužel zemřela na rakovinu. Život píše příběhy plné emocí. https://t.co/OruRhnz3nn oblíbit odpovědět

Na japonské hry putovala s českým týmem „prokletým“ charterem, ze kterého už je ve výpravě šest nakažených. Nervozitu typu „nevyjde mi také test pozitivní?“ však údajně v předchozích dnech nepociťovala.

„S tátou se oba cítíme dobře,“ ujišťuje. „Nepočítali jsme a ani nepočítáme, že bychom měli mít jiný výsledek testů než negativní. Celou dobu jsme se izolovali a nepotkávali s ostatními sportovci, jsme očkovaní. Co můžu, tak jsem na pokoji. Dělám maximum, abych mohla dál závodit.“

Na rozdíl od většiny cestujících ze zmíněného letadla nemusela ani do izolace mimo vesnici. „Nebyli jsme označeni jako blízké kontakty,“ vysvětluje.

Relativně v klidu se tedy mohla chystat na závod a na posledních trénincích se naladila přímo dorůžova. „Poslední dva byly skvělé, ve čtvrtek jsme všechno doladili a dovyšperkovali.“

Jenže přišel den D, okamžik závodu a ať si kdo chce co chce říká, olympiáda je olympiáda. Cosi nenapodobitelného, jedinečného v životě každého sportovce, českou lukostřelkyni nevyjímaje.

„Ještě když jsem přicházela do areálu, všechno bylo fajn. Pak se ve mně najednou začalo točit strašně moc emocí a přišlo i maličko tlaku. Je to tu jiné, spousta lidí okolo, na které normálně ze závodů nejsem zvyklá. Ani na mistrovství světa se mi nestane, aby fotograf ležel na zemi metr ode mě,“ všimla si fotoreportéra ČTK.

Proto trochu bojovala sama se sebou.

Navíc vedle ní na stavu číslo 47 stála světová jednička Deepika Kumariová z Indie, která je jí tolik sympatická. Nejdřív si pomyslela: To bude super mít vedle sebe někoho, kdo střílí fakt špičkově.

Jenže... vlastně to až tak příjemné nebylo.

„Deepika je totiž docela agresivní střelec, hodně sundavala a...“

Stop, pardon, tady bude zapotřebí malý výklad lukostřeleckých výrazů. „Sundávat“ znamená: „Že střelec natáhne tětivu, ale nevystřelí, šíp má pořád nandaný a čeká.“

Světová jednička Deepika Kumariová z Indie v kvalifikaci lukostřelkyň

A ta agresivní střelba? „Nestojí klidně a trošku sebou šije. Což vnímáte, když jste vedle ní.“

V rozřazovacím závodě vystřelila každá ze 64 žen celkem 72 šípů, Horáčková osmnácti z nich zasáhla desítku a posbírala 636 bodů.

„Přála jsem si vyšší výsledek, ale tohle je v podstatě takový, jaký umím. A je fajn. Byl to můj první start na olympiádě.“

Teď bude mít další tři dny pouze tréninkové, jelikož ke slovu přijdou soutěže družstev. Pak už se lukostřelkyně přesunou do hlavní arény k vyřazovacím bojům, před obří tribuny, na které nikdo nezasedne.

„Bude to takové tiché,“ usoudila. Snad jen zdejší ukřičené cikády budou opět hlasitěji slyšet u barevných terčů.

Ovšem ať už to bude jakékoliv, moc ráda by se mezi tím věncem prázdných tribun udržela co nejdéle.

Rozhodně déle než jedno kolo.