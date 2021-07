Hattrick: An San si z Tokia odveze i třetí lukostřelecké zlato

Po pěti setech byl stav nerozhodný 5:5, ale debutantka na OH An San prvním dodatečným šípem trefila desítku, zatímco o osm let starší soupeřka jen osmičku.

Pro korejskou lukostřelbu to bylo ve čtvrté soutěži v areálu Jumenošima čtvrté zlato. O udržení stoprocentní nadvlády budou v sobotu bojovat muži.

Na předchozích hrách v Riu de Janeiro, kdy se bojovalo o čtyři sady medailí, Korejci nikoho jiného na nejvyšší stupínek nepustili. V ženské individuální soutěži skončilo korejským triumfem devět z deseti posledních olympijských soutěží.

Bronzovou medaili vybojovala Italka Lucilla Boariová po vítězství nad Američankou Mackenzie Brownovou, která před tím prohrála v semifinále s An San také až po rozstřelu. V něm Korejka rovněž trefila desítku, její soupeřce devítka nestačila.