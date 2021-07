Dva soupeři zbývají. Nechám tady všechno, říká Krpálek před zápasem o medaili

„Pojď, furt se per naplno!“ povzbuzoval v poloprázdné hale českého judistu trenér Petr Lacina.



Lukáš Krpálek před chvílí hodil Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva na zem, připsal si wazari a do konce zápasu zbývala necelá minuta.

„Musel jsem uhlídat vedení, což samozřejmě lehké nebylo,“ líčil český judista.

Dvacet sekund před koncem dostal druhé napomenutí, ale to bylo vše.

I druhý zápas český šampion zvládl a po pěti letech znovu postoupil do semifinále olympijského turnaje.

„Byl to další těžký zápas, ale věděli jsme, na co si dát pozor – chytání za obě ruce, protože jsme moc dobře věděli, že z toho dělá krásné chvaty. Uhlídat to v první půlce bylo nesmírně těžké. Byl jsem za to sice trestaný, ale věděli jsme, že v tomhle tempu nemůže vydržet celý zápas,“ líčil Krpálek.

Nevydržel a Krpálek tak postoupil do semifinále olympijského turnaje.

„Je to něco nádherného, splněný sen, zvlášť ve váze, do které vůbec nepatřím,“ usmál se.

Nepatří?

„Navážil jsem 111 kilogramů. Myslím, že to bude nejmíň ze všech. Takhle málo asi nikdo nemá,“ líčil.

Teď ho čeká soupeř, na kterého má moc příjemné vzpomínky.

Naposledy se s ním pral před necelými dvěma roky. To byl Budokan zaplněn freneticky fandícími japonskými diváky. Ti mladého Harasawu táhli za největším triumfem.

Jenže Krpálek byl proti.

Lukáš Krpálek (v modrém) a Japonec Hisajoši Harasawa po finále mistrovství světa v Tokiu.

Byl aktivnější, měl víc sil, naopak Harasawa fyzicky odpadal.

Za neaktivitu mohl být definitivně napomenut daleko dřív než v prodloužení. Přesto třetí žlutá karta přišla a Krpálek se stal mistrem světa.

Klesl na tatami, rozpřáhl ruce.

Ano, dokázal to. Získal zlato na mistrovství světa ve dvou různých váhových kategoriích. Jako první judista světa.

„Byl to hodně těžký zápas, těžko říct, jak na tom teď bude. Šel těžký zápas s Ukrajincem, který před měsícem získal bronz na mistrovství světa, má obrovské kvality, mohl Harasawu i porazit. Bohužel se mu to nepovedlo, tak snad se to povede mě,“ doufá Krpálek.

Před semifinále má tři hodiny času, aby se na japonského soupeře připravil. Určitě si s trenérem Lacinou na videu rozeberou i minulý zápas.

Lukáš Krpálek a trenér Petr Lacina ve druhém kole soutěže judistů nad 100 kg na olympijských hrách v Tokiu.

Udělají všechno pro to, aby byl Krpálek na semifinále maximálně připravený.

„Říkám narovinu, že tu nechám všechno, abych si odtud odvezl medaili, i když vím, že to bude nesmírně náročné,“ říká.

Přes Harasawu musí projít, aby uzavřel kruh i na olympijských hrách. Zlato z nejvyšší váhové kategorie už je jediná meta, která mu ve sportovním životě chybí.

Zbývají dva soupeři.