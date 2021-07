Francouzští judisté ovládli premiéru týmové soutěže, Riner má třetí zlatou

Francie vyhrála soutěž vypsanou na šest zápasů 4:1, takže už se na tatami ani nedostal hvězdný Japonec Šohei Óno, jenž byl nasazen do závěrečného duelu.

K triumfu evropského týmu přispěl i Riner, jenž si tak částečně vynahradil zklamání z páteční individuální soutěže nad 100 kg, v níž po vítězstvích na předchozích dvou hrách získal bronz a na trůnu ho vystřídal Lukáš Krpálek.

I tak se ale Riner v Tokiu zapsal do historie jako první muž, jenž vybojoval na OH pět medailí v judu. Při své olympijské premiéře v Pekingu získal bronz. Jeho krajanka Clarisse Agbégnénouová, která v úterý ovládla váhovou kategorii do 63 kg, zase jako první žena vyhrála dvě zlata na jedněch OH.

Navzdory závěrečné porážce prožili japonští judisté rekordně úspěšné hry. Z patnácti soutěží vylovili devět zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a výrazně přispěli k tomu, že celý japonský olympijský tým měl už po týdnu soutěží jistotu rekordního zisku zlatých medailí na jedněch hrách.