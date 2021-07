Krpálkem uvolněný olympijský trůn obsadil japonský judista Wolf

Lukáše Krpálka na olympijském trůnu ve váze do 100 kg vystřídal japonský judista Aaron Wolf. Ve finále her v Tokiu porazil Korejce Čo Ku-hama. Český reprezentant se v pátek představí v kategorii nad 100 kg. Ženskou kategorii do 78 kg ovládla Japonka Šori Hamadaová . Ve finálovém duelu porazila Madeleine Malongaovou z Francie.