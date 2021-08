Dramatické finále parkuru družstev vyhráli na OH po 97 letech Švédové

Švédové Henrik von Eckermann, Malin Baryard-Johnsson a Peder Fredricson prolomili 97 let dlouhé čekání na zlato z parkuru týmů. Naposledy jejich národní tým uspěl na olympiádě v Paříži v roce 1924.

„Je to splněný sen, asi jako pro každého sportovce. Na tyhle závody jsme byli opravdu dobře připravení a nic jsme nevynechali. Na téhle medaili ale má podíl celý tým, který za námi stojí a pomáhá nám,“ řekl Baryard-Johnsson.

V rozeskakování neudělali Seveřané stejně jako jejich soupeři z USA ani jednu chybu a měli o sekundu a tři desetiny rychlejší čas. Závěrečnou klíčovou jízdu zvládl Fredricson.

„Můj bože, ten tlak na nás byl velký. Ne, že bychom nebyli za stříbro rádi, ale v takovýchto situacích chcete už vždycky vyhrát. Musíte se na to připravit a nestačí vám se jen ukázat. Je to jako když běžíte maraton. I zde musíte trénovat běh, držet se zdravotně fit a vyrovnat se s tlakem. Je nutné se s tím naučit pracovat, a když se do takové situace dostanete, musíte ji zvládnout,“ uvedl Fredricson.

Výběr Spojených států amerických, v jehož barvách debutovala také dcera zpěváka Bruce Springsteena Jessica, obhájil stříbro z Ria de Janeiro. „Mluvila jsem s rodinou na chvíli přes aplikaci FaceTime. Všichni tam na druhé straně křičeli a myslím, že jsme nikdo z nás ničemu nerozuměli. Vím, že jsou ale nadšení,“ řekla Springsteenová. „Bylo to divoké finálové rozeskakování, ale bylo to super vzrušující. Můj kůň krásně skákal a dali jsme do toho úplně všechno,“ doplnila Springsteenová.

Třetí Belgičané se v týmovém parkuru dočkali první medaile od roku 1976.

Sportovní tragédii prožili úřadující šampioni z Francie, kteří vstupovali do závěrečné jízdy z první pozice a jen dvěma trestnými body. Místo druhého zlata za sebou ale doplatili na neposlušnost koně, který odmítl s jezdkyní Leprevostovou přeskočit dvanáctou překážku a jízdu nedokončil.

Na problémy s koněm doplatili také obhájci bronzu Němci, za něž jízdu nedokončil Daniel Deusser s klisnou Killer Queen. Němci skončili hned za Francií devátí.

Čeští reprezentanti Ondřej Zvára, Anna Kellnerová a Aleš Opatrný se do finále nekvalifikovali a skončili při svém olympijském návratu po 85 letech na 15. místě. Poprvé v historii ale český tým soutěž dokončil. V letech 1924, 1928 a 1936 nebyl klasifikován.