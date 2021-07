Jezdkyni Werthové těsně uniklo v individuální drezuře osmé olympijské zlato

Olympijská debutantka Von Bredowová-Werndlová předvedla s klisnou Dalerou vítěznou jízdu na melodii z oscarového filmu La La Land. „Místy jsem si připadala, že si hraju s ohněm, že to je tanec na ostří nože. Říkala jsem si: Jak daleko můžu zajít? Kolik rizika si můžu dovolit? Ale všechno to vyšlo,“ řekla nadšená Von Bredowová-Werndlová po soutěži.

Její dvaapadesátiletá reprezentační kolegyně Werthová byla stříbrná v individuální drezuře na pátých hrách za sebou a těžko skrývala zklamání: „(Klisna) Bella byla fantastická. Nevím, co jsem mohla udělat lépe. Na konci jsem si chvíli myslela, že jsem to dokázala, ale přece jen to nestačilo,“ uvedla individuální vítězka z Atlanty 1996.



Werthové se tak těsně nepodařilo v historické tabulce nejúspěšnějších německých olympioniků vyrovnat Birgit Fischerové. Hvězdná jezdkyně má na kontě sedm zlatých a pět stříbrných medailí, bývalá kanoistka vybojovala osm zlatých a čtyři stříbrné.