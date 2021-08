Budíček ve čtyři v noci, v sobotu ve tři. Dospáváme se v autě, říká Spilková

Úvod dnešního kola vypadal hodně slibně, dvě birdie po sobě. To vás muselo navnadit, ne?

Přesně tak. Od rána jsem do toho šla s otevřeným srdcem a myslí a lítalo to fajn. Až potom přišlo trošku větší horko a já cítíla na sobě únavu. Dneska jsme vstávaly ve čtyři ráno, včera a předevčírem vlastně skoro taky, což je znát.

Na sedmé jamce pak přišlo bogey (rána nad par) a ztráta. Proč to pak už nelétalo až tak ideálně?

Neměla jsem úplně synchronizovaný pohyb a mysl. Mrzí mě to. Na druhou stranu jsem se krásně zachraňovala a dávala úžasný paty. Tak už to v golfu někdy chodí. Jsem ráda, že jsem později dala i na sedmnáctce birdie. A osmnáctka byla dneska strašně dlouhá, takže i bogey na ní je o.k.

Organizátoři varovali, že závěrečné čtvrté kolo může narušit počasí. Dokonce se vyskytly obavy, že se neodehraje. Jaká je situace nyní?

Předpověď je lepší než předtím, sice hlásí nějaký déšť, ale teprve uvidíme, jestli s ním zítra přijdou i bouřky nebo ne. Posledních pár dnů tu bylo krásně, velké horko, takže nějaké by asi přijít měly. Zítra chtějí začínat už v 6.30, což znamená vstávat tak ve tři v noci. Takže já se teď pojedu domů vyspat.

Jak často takhle brzy vstáváte?

Hodněkrát. Skoro každý týden. Ono se to nezdá, ale když máme ranní starty, potřebujete být vzhůru zhruba tři hodiny dopředu.

Kolik toho tedy v Tokiu naspíte?

Málo, ale dneska jsem dala šest hodin, což je ještě dobré. Naštěstí jsou auta, kterými nás vozí do areálu, opravdu příjemná a pohodlná, tak si v nich vždycky ještě trochu zdřímneme.

Ubírá vám nedostatek spánku hodně sil?

Spíš to horko, ale pro všechny je stejné, tak to tak bereme a snažíme si Soutěž si i užít.

Kdyby se čtvrté kolo kvůli počasí přece jen nedohrálo, moc by vás to mrzelo?

Byla bych smutná. V tom jednom kole se dá ještě pořadí vylepšit. Celkově je to tu dost našlapané. A věřím, že když mi spadne více birdie, mohu se zlepšit.

Bojujete nyní o umístění okolo 20. místa. Co by pro vás znamenalo?

Já bych si pořád tak moc přála skončit do desítky, což by bylo úplně skvělé. Ale i kdybych dopadla lépe než v Riu (kde skončila osmačtyřicátá), bude to fajn. Jestli mám být první českou golfistkou, která bude na olympiádě kolem 20. místa, beru to a ráda půjdu příkladem těm dalším, co přijdou po mně, aby mohly dosahovat ještě lepších příček.

Dnes jste šla ve flightu (trojici) s vítězkou z Ria, Korejkou Pak In-pe. Považujete si toho?

Já s ní nikdy předtím nehrála, takže jsem se moc těšila. Nikdy jsem ani pořádně neviděla její hru. Bylo pro mě zajímavé ji pozorovat. Dává neskutečně rovné rány, ne tak dlouhé - a úžasně patuje. Byť zrovna dneska jí to úplně nepadalo, ale jinak jo.

Je opravdu pro vás stále vzácností sejít se na turnaji s takovou hráčkou?

Určitě. Ne vždycky se to povede. Většinu holek na tomhle turnaji znám, s většinou jsem hrála. Ale v jejím případě šlo o moji premiéru a vážně to bylo super - a ano, i po všech těch letech a zkušenostech to byla pro mě vzácnost.

První místo nadále drží s přehledem Nelly Kordová. Měla jste ji i vy mezi největšími favoritkami?

Takhle to neberu. Ale s výkony, jaké letos předvádí, byla velkou favoritkou.