Trať byla delší než její země. Olympiáda zná vítězku z nejmenšího státu

Mužský olympijský závod o den dřív zaujal několika nevšedními situacemi. Třeba části závodního pole zablokovala start černá televizní loď. A vítězný Nor Kristian Blummenfelt zase opakovaně zvracel z vyčerpání a z cíle ho museli odvážet na invalidním vozíku.

Zajímavý příběh nabídl i ženský triatlonový závod. Olympiáda po něm poznala vítězku z nejmenšího státu v novodobé historii.

Alespoň tak o Floře Duffyové referuje britská BBC. I na oficiálním serveru olympics.com naleznete klip s výčtem nejmenších státu s olympijským zlatem. Podle něj bylo pořadí až do posledních her následující: 3. Bahamy, 2. Grenada, 1. Lichtenštejnsko.

Bermudy jsou zhruba třikrát menší než evropské knížectví. Anebo patnáctkrát menší než město New York.

Když uslyšíte Bermudy, spíš se vám vybaví druh pánských kalhot. Anebo se vám zdá povědomý pojem bermudský trojúhelník? Bermudy jsou ostrovy tvořící jeden z vrcholků pomyslného prostoru v Atlantiku, ve kterém se záhadně ztrácely lodě či alespoň jejich posádky.

Žije tam zhruba 65 tisíc obyvatel a třeba Duffyová jako teenagerka dostala nabídku, aby v triatlonu reprezentovala Velkou Británii.

Bermudy jsou totiž zámořským územím Spojeného království. Duffyová ale tehdy odmítla pod britskou vlajkou závodit. „Proto je pro mě vítězství tak speciální,“ lebedila si po úterním olympijském triumfu.

„Jsem nesmírně hrdá na to, že jsem první olympijská šampionka z Bermud,“ líčila pro BBC. „Byl to můj obrovský sen a doufám, že jsem lidem doma ukázala, že všechno je možné.“



Úsměv pro manžela. A další tokijský triumf

Do Tokia odjížděla zkušená triatlonistka jako jedna z favoritek. „A věřte mi, že celých pět let to byl sakra tlak,“ vydechovala. V Japonsku si nejlépe poradila s nástrahami závodu, jehož start byl kvůli lijáku o 15 minut odložen.

Po plavecké patnáctistovce a čtyřiceti kilometrech na kole nazouvala Bermuďanka běžecké boty společně se třemi dalšími závodnicemi.

Brzy jim všem utekla a do cíle doběhla minutu a čtrnáct sekund před druhou Georgiou Taylorovou-Brownovou z Velké Británie.

„Snažila jsem se zachovat klid a nechtěla jsem se nechat unést,“ řekla Duffyová. „Až když jsem viděla u cíle mého manžela, který mě trénuje, věděl jsem, že se můžu usmát.“

Mimochodem, pro Duffyovou to nebyl první triumf v tokijském triatlonu. Před dvěma lety doběhla v testovacím olympijském závodě jako třetí, ale přesto slavila vítězství.

Jak to?

Její britské konkurentky Learmonthová a Georgia Taylorová Brownová proťaly cíl a držely se za ruce, za což je triatlonové unie ITU diskvalifikovala za nedostatečné úsilí v boji o prvenství.

Ale to už je jiný příběh...