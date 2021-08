Dramatické finále parkuru družstev vyhráli na OH po 97 letech Švédové

Jezdectví

Parkur družstva - finále: 1. Švédsko (jezdec Von Eckermann/kůň King Edward, Baryardová-Johnssonová/Indiana, Fredricson/All In) 8 tr. bodů/v rozskakování 0 (čas 122,90), 2. USA 8/0 (čas 124,20), 3. Belgie 12, 4. Nizozemsko 17, 5. Švýcarsko 28, 6. Brazílie 29, 7. Argentina 49, 8. Francie 2 + 1 nedokončená jízda, ...v kvalifikaci 15. ČR (Zvára/Cento Lano, Kellnerová/Catch Me If You Can, Opatrný/Forewer) - nepostoupili do finále.