Kvůli covidu přišel o Tokio, očkovat by se však DeChambeau nenechal

Měl být jednou z hvězd olympijského turnaje na hřišti v Kasumigaseki, jeho místo však těsně před odletem do Japonska zaujal jiný Američan Patrick Reed.

„Vakcína nutně neznamená, že se vám to nestane,“ řekl DeChambeau, sedmý hráč světového žebříčku, jenž měl pozitivní test 23. července v den zahájení olympijských her. „Jsem mladý a radši ji nechám lidem, kteří ji potřebují. Já ji nepotřebuju. Jsem zdravý, mladý člověk, který se o své zdraví stará.“

Prioritu v očkování by podle něho stále měli mít jiní. „Můj táta je výborný příklad. Byl očkovaný už dřív, protože je diabetik. Lidi jako on to potřebují víc. Očkovaná je i moje máma. Nechci nikomu brát tu možnost nechat se naočkovat,“ dodal DeChambeau. Později se prý ale očkování bránit nebude.

Sám se během nemoci v prvních dnech potýkal s velkou únavou a vyčerpáním, další symptomy ho ale netrápily. Už o víkendu se ale vrátil ke hře a tento týden může nastoupit na turnaji v Memphisu.

Stejnou smůlu jako DeChambeau měla světová jednička Jon Rahm, která přišla o start na OH takřka ve stejném okamžiku. Španěl přitom už dostal druhou dávku a měsíc předtím se po pozitivním nálezu ocitl v karanténě.