Bilesová vzdala další závod. Nebude obhajovat zlato ani na prostných

Od Bilesové se očekávalo, že by mohla být největší osobností tokijských her. Mohla dokonce zaútočit na šest zlatých medailí a stát se s deseti zlaty nejúspěšnější ženou v historii OH.

Hned z první medailové disciplíny, soutěže družstev, ale Bilesová po úvodním cvičení odstoupila a postupně odřekla start ve finále víceboje, na přeskoku, na bradlech a nyní i prostná.

„Tak jako tak stojíme všichni za tebou, Simone,“ uvedla na twitteru organizace USA Gymnastics. Bilesová si vysloužila ocenění fanoušků a sportovní veřejnosti za to, že se nebála o svých psychických problémech promluvit. O jejím případném startu na kladině se rozhodne později.

Devatenáctinásobná mistryně světa Bilesová se potýká s mentálním blokem nazývaném „twisties“, jenž spočívá v tom, že má problémy posoudit, kde se během prvků ve vzduchu nachází její tělo v porovnání se zemí.

V pondělním finále na prostných nahradí Bilesovou Britka Jennifer Gadirovová.