Smrt tatínka i zlomená noha. Silný příběh, jak se Kellnerová nevzdala

V hledišti vlály tři české vlajky. Mezi pár přítomnými seděl i Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů a také přítel Anny Kellnerové.

Anna s klisnou Catch Me If You Can, kterou jí tatínek koupil za zhruba čtvrt miliardy korun k narozeninám, vjela na stadion ke své olympijské premiéře. „Přiznávám, že jsem cítila tlak olympijského závodu,“ svěřila se později.

Byla nervózní, což možná přenesla na klisnu. V průběhu parkuru shodila tři překážky a u dalších tří Catchie, jak klisně Kellnerová říká, zadníma nohama laťku nebezpečně škrtala.

Chyb mohlo být mnohem víc.