Občas se rád bojím. Medailová naděje Ondra o pravém dobrodružství

Vést s ním rozhovor je radost, protože to má v hlavě srovnané. Do odpovědí se nezamotává a myšlenky formuluje jasně, takže jsou srozumitelné i tomu, kdo se v lezeckých disciplínách nevyzná. A co víc, neuhýbá a nebojí se říct, v čem je nejlepší na světě. V klidu přijímá roli favorita. Nemluví alibisticky, ale nezní ani nafoukaně. Řekl bych, že takový sportovec má na olympijské zlato. | foto: Chodura Petr