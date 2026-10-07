„Moje kniha není jen o plavání. Je o věcech, které nejsou na stupních vítězů vidět. O tlaku, samotě, strachu a chvílích, kdy nejde o výhru, ale o to vydržet. O pádech, o nichž se nemluví. O situacích, které by se neměly stávat, přesto se dějí,“ představila devětadvacetiletá bývalá reprezentantka knižní novinku s názvem Svěcená, jejímiž autory jsou sportovní novináři iDNES.cz a MF DNES Petr Bílek a Ondřej Bičiště.
Akci ve Studiu DÍLNA moderoval nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Svěcená a Svěcený knihu symbolicky pokřtili vodou ze džbánu. „To je voda z Ria, deset let stará,“ vtipkoval Ježek. „Jestli je z Ria, tak to už musí být ta voda svěcená,“ rozesmál se umělec, který zahrál dvě skladby na historické housle.
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Svěcený se skutečně zajímá o to, zda ho něco spojuje se sportovkyní, která plavecky rostla v žateckém klubu Jazzmani. „Dostala jsem informaci od dědy, že tě mám kontaktovat,“ otočila se hlavní hvězda křtu na umělce. Svěcený prozradil: „Je zajímavé sledovat stromečky rodokmenu. Vytváří mi ho jeden velký historik, dám mu za úkol zjistit, z které jsme kdo větve. Zatím končíme rokem 1670. Nevím, jestli se protneme přes páté nebo desáté koleno, ale v nějakém koleně se protneme.“
Svěcená přiznala, že nabídky na vznik knihy dlouho odmítala. „Pak jsem ale po jednom rozhovoru dostala nabídku od Petra s Ondrou, nějakou dobu jsem se rozhodovala a domluvili jsme se, že do toho půjdeme,“ řekla plavkyně, která ukončila aktivní kariéru již ve 23 letech. „Psaní knihy bylo i trošku formou terapie. Vracela jsem se také do těžkých chvil, zabrouzdala do minulosti k okamžikům, jež jsem dávno zapomněla. Šlo o momenty malého štěstí, které mi vykouzlily velký úsměv na tváři.“
Čtenářům nechala nahlédnout pod pokličku profesionálního sportu i osobního života, které se vzájemně ovlivňují. V knize vypráví o šikaně, sexuálním obtěžování, stalkingu, smrti milovaného táty nebo o vážné nemoci. „Chci veřejnosti ukázat, že za nepovedeným výkonem nestojí jen to, že jsem špatně trénovala nebo spala, ale i něco, co se mi stalo v osobním životě,“ uvedla.
Křest sledoval i legendární kanoista Martin Doktor, nynější sportovní ředitel Českého olympijského výboru, kde Svěcená před svým odchodem na mateřskou dovolenou pracovala. S partnerem Vítězslavem Gebasem, čtvrtým z Ria ve vodním slalomu, vychovává malého Sebastiena. „Když s autory knihy Lucka rozmlouvala, párkrát jsem ji přistihl, že má slzy v očích,“ prozradil Gebas, který se z publikace o své partnerce dozvěděl i věci, o kterých neměl tušení. „Hlavně mě překvapilo, jak brzy byla výkonnostně na vrcholu, což se napříč sporty moc neděje. Já měl nejlepší období až kolem třicítky, ona trhala rekordy už od třinácti let. Přijde mi to obdivuhodné.“
Spoluautor Ondřej Bičiště popsal vznik knihy. „Původně jsme jeli na docela běžný rozhovor o Lucčině kariéře a jejím předčasném konci, ale když začala vyprávět o strastech, které ji potkaly, a chvěl se jí při tom hlas, zírali jsme s otevřenou pusou. Hned mě napadlo, že bychom mohli sepsat její příběh knižně,“ poznamenal Bičiště, zároveň autor fotografie na obálce. „V knize je hodně bolesti, ale také víry a vůle se s tím poprat. A odměnou je až hollywoodský happyend.“
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Petr Bílek vnímá novinku z nakladatelství Euromedia Group jako inspirativní příběh: „Pro mě je Lucka tak trochu Rocky v sukních. Nebo Rocky v plavkách. Dokonale naplňuje jeho motto, že není důležité, kolik ran ti život dá, ale kolik jich uneseš, a přesto se zvedneš a jdeš dál. Lucka s protivenstvím bojovala a bojuje statečně.“
Svěcená je dvojnásobnou medailistkou z mistrovství Evropy, má i světový bronz mezi juniorkami a se smíšenou štafetou krátce držela světový rekord. V minulosti překonala několik českých rekordů a stále vede například historické domácí tabulky mezi juniorkami a žačkami v kategorii motýlek na 50 i 100 metrů. Svůj milovaný sport musela opustit kvůli revmatoidní artritidě, v současnosti se plavání věnuje jako trenérka.