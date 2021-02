Když ženy vládnou. Inventura českých nadějí pro olympijský Peking 2022

17:26

Dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile. Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu 2018 byly pro český tým druhé nejúspěšnější v historii. Dokáže na takovou bilanci navázat výprava, která by přesně za rok měla bojovat na zimních hrách v Pekingu? Kdo by měl patřit k hvězdám týmu a v jakých odvětvích Češi zaostávají, to napovídá i dosavadní bilance z letošní zimy.