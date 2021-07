MOV schválil zařazení skialpinismu do programu zimních her 2026 v Cortině

Program zimních olympijských her v roce 2026 v Cortině d’Ampezzo a Miláně rozšíří závody ve skialpinismu. Jejich zařazení jako doplňkového sportu schválili členové Mezinárodního olympijského výboru na zasedání v Tokiu. O definitivním potvrzení programu her by měl rozhodnout v červnu 2022 výkonný výbor MOV.