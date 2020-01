O zimní hry 2030 mají zájem Salt Lake City, Sapporo a Barcelona

Všichni zájemci už mají zkušenost s organizací olympijských her. V Salt Lake City se uskutečnila zimní olympiáda v roce 2002. Sapporo hostilo svátek zimních sportů v roce 1972 a letos se zde uskuteční závody v maratonu a chůzi v rámci letní olympiády v Tokiu. Barcelona pořádala v roce 1992 letní hry. Kvůli těm zimním by se spojila s regionem Pyreneje, kde by se mohly konat disciplíny na sněhu.

Znamenalo by to dlouhé vzdálenosti, ale stejné to bude při nejbližších dvou zimních olympiádách. Za dva roky se bude závodit v dějišti OH 2008 Pekingu, kde budou sportoviště pro lyžařské soutěže vzdálená až 200 kilometrů. Pořadatelství pro rok 2026 získal Milán a zimní středisko Cortina d’Ampezzo, které od sebe dělí přes 400 kilometrů.

Zatím není jasné, kdy se bude pořadatel ZOH 2030 vybírat. V posledních dvou případech nakonec funkcionáři MOV volili jen ze dvou uchazečů, ti zbývající z různých důvodů kandidaturu vzdali.