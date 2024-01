Biatlonistka Plecháčová získala zlato na zimních olympijských hrách mládeže

Plecháčová, která byla společně s dalším biatlonistou Lukášem Kulhánkem českou vlajkonoškou na pátečním slavnostním zahájení, ze čtyř střeleckých položek minula jen jednou a vyhrála s více než minutovým náskokem. Její reprezentační kolegyně Heda Mikolášová byla těsně čtvrtá.

„Závod to byl velmi dobrý. Před startem jsem se cítila dobře, podmínky byly na střelnici trochu těžké. Nečekala jsem, že dám ‚za jedna‘. Jsem za to hrozně ráda a jsem na sebe pyšná,“ uvedla ve videu českého olympijského týmu Plecháčová. Sedmnáctiletá biatlonistka z Jilemnice se stala teprve třetí českou vítězkou v historii zimních her mládeže po sdruženáři Tomáši Portykovi a akrobatickém lyžaři Matěji Švancerovi.

Vedle Mikolášové dnes obsadila nepopulární čtvrté místo také skokanka Anežka Indráčková, olympionička z Pekingu 2022 a bronzová medailistka z loňského zimního olympijského festivalu mládeže.

Čtvrté zimní olympijské hry mládeže se konají na sportovištích pro ZOH 2018 v Pchjongčchangu. Akce pro sportovce ve věku 15 až 18 let se účastní 62 českých nadějí. Před čtyřmi lety v Lausanne získala česká výprava zlato, dvě stříbra a bronz.